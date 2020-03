40 schwache Minuten sind zu viel

Augsburg. Roosters präsentieren sich in Augsburg erst nach dem 0:3-Rückstand in Normalform.

Dank einer ganz schwachen Leistung über 40 Minuten kassierten die Roosters in Augsburg eine verdiente Niederlage. Phasenweise spielte Iserlohn nicht auf DEL-Niveau. „Wir haben im ersten Drittel brutal geschlafen. Es geht um nichts mehr, aber es spielen einige noch um Verträge“, sagte Daniel Weiß nach Abpfiff sichtlich genervt.





Augsburger Panther - Iserlohn Roosters 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Ohne Weidner und Sutter sowie die Langzeitausfälle Friedrich, Todd und Hoeffel waren die Sauerländer am Samstagmittag Richtung Augsburg aufgebrochen. Trotz der Dezimierung gingen sie selbstbewusst in die Partie und wollten möglichst einen ähnlichen Start wie gegen Köln hinlegen. „Wir wollen stark rauskommen, dürfen aber dann nach zwei Toren nicht wieder nachlassen“, sagte Neal Samanski vor dem Anpfiff bei „Magentasport“.

Im ersten Drittel spielen nur die Panther

Doch das geplante „stark rauskommen“ klappte überhaupt nicht, da die Panther von Beginn an mächtig Druck machten und ihre Position im Kampf um Platz zehn verteidigen wollten. Läuferisch, technisch und mental zeigten sich die Gastgeber deutlich überlegen. Und das auch im Iserlohner Powerplay. Chris Rumble, der insgesamt eine schwache Partie ablieferte, leistete sich in der eigenen Zone einen haarsträubenden Rückpass in Richtung O’Connor – noch ohne Folgen (3.). Im Anschluss unterlief O’Connor ein Patzer, Tölzer zog davon, Payerl traf aber nur die Latte. Über einen frühen Rückstand hätte sich der IEC nicht beschweren dürfen.

Überhaupt setzten die Panther das O’Leary-Team unter Dauerbeschuss. Anthony Peters hatte mächtig damit zu tun, die Patzer seiner Vorderleute auszubügeln. Dazu gehörten auch wiederholte Fehler im Angriff, wie die von Lautenschlager oder Mac Queen, die Augsburg zu Kontern nutzte. Als sich dann Baxmann eine dumme Strafe einfing, nutzte das zweitbeste Powerplayteam der Liga die Chance zur Führung. Bei Iserlohn hatte sich wohl Sezemskys Schussstärke nicht herumgesprochen, denn er wurde von Weiß maximal halbherzig angegangen. Und weil Raymond Schmölz aus den Augen verloren hatte, fälschte dieser zur Führung ab.

Der Ein-Tore-Rückstand war angesichts des Schussverhältnisses von 18:5 zugunsten der Panther schmeichelhaft. Zum Start in den Mittelabschnitt zeigte sich der IEC zunächst leicht verbessert, ohne jedoch für Gefahr zu sorgen. Augsburg rückte dann aber schnell wieder die Verhältnisse zurecht. Fast wäre dabei in Kopie des ersten Tores das 2:0 gefallen. Das sollte aber noch dauern. Bis dahin leistete sich Weiß einen peinlichen Wechselfehler, dank Peters konnten weder Sezemsky, Payerl und LeBlanc aus ihren Chancen Kapital schlagen. Allerdings vereidigten die Roosters schwach und wirkten ein ums andere Mal überfordert. Und auch im Powerplay konnte man nur wenige Akzente setzen.

O’Connor hatte Pech, als Keller seinen Schuss passieren ließ und die Scheibe neben den Pfosten abtropfte (30.). Es war der einzige Lichtblick in diesem Abschnitt. Denn noch in Unterzahl startete LeBlanc aus der neutralen Zone einen Konter, ließ vor dem Roosters-Tor Rumble und Lautenschlager wie Slalomstangen stehen, um dann Peters zu tunneln. Knapp drei Minuten darauf nutzte McNeill ein erneutes Powerplay zum 3:0.

Iserlohn hatte erneut schlecht verteidigt, Fraser konnte Peters unbedrängt die Sicht nehmen. Was sollte also folgen? Man spürte es, dass sich die Gäste wehren wollten, und sie bekamen überraschend mehr Platz auf dem Eis. Alex Dmitriev nutze ihn zum 3:1. Die Roosters waren im Schlussdrittel das bessere Team und hätten durchaus den Anschluss schaffen können. Aber entweder rettete Keller oder der Pfosten. LeBlanc beseitigte kurz vor Abpfiff letzte Zweifel.