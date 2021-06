175 Jahre: TuS-Feier nimmt Form an

Iserlohn. Ab heute ist das Jubiläumsheft erhältlich. Viel vor nimmt sich der Verein für den Festtag am 28. August.

Allzu viel zu feiern hat es in den zurückliegenden anderthalb Jahren selbst dann nicht gegeben, wenn es angebracht gewesen wäre. Wie eine trübe Dunstglocke liegt die Corona-Pandemie über der Gesellschaft. Aber größer als die durch Schutzverordnungen und Notbremsen verursachten Einschränkungen ist die Hoffnung auf Lockerungen, die sich auch als solche anfühlen. Das treibt auch die Verantwortlichen des TuS Iserlohn an.

Die im Jahr 1846 vollzogene Gründung des Großvereins mit seinen 23 verschiedenen Sportangeboten und aktuell fast 2500 Mitgliedern jährt sich in diesem Jahr zum 175. Mal. Und die soll am 28. August, einem Samstag, mit einem möglichst unbeschwerten Sport- und Familientag gefeiert werden. „Auf dem Gesamtgelände Hemberg-Süd, also in den beiden Sporthallen und im Leichtathletikstadion werden zwischen 11 und 16 Uhr alle Sportarten präsentiert, die es bei uns gibt“, sagt Axel Kahl, der Geschäftsführer des Hauptvereins.

Einen Vorgeschmack auf das, was die Gäste dort erwartet, bietet die in Zusammenarbeit mit der Heimatzeitung erstellte Festschrift, die auch der heutigen gedruckten Ausgabe dieser Zeitung beiliegt. Vieles von dem, was darin in Wort, Zahl und Bild enthalten ist, sollen die Besucher in der Praxis kennenlernen. „Alle 23 Sportarten werden dort präsentiert“, blickt Kahl hoffnungsvoll voraus. Und er kündigt ein weiteres Druckerzeugnis an: „Es wird noch ein Heft mit aktuellen Inhalten zu Trainingstagen und Kontaktdaten geben, während unsere Festschrift allgemeiner gehalten ist und mehr auf die Geschichte eingeht.“

Vor allem für die Jugendgibt es viel zu entdecken

Beim Mitmachprogramm hat der TuS vor allem die Jüngeren im Blick. Sie können sich an einem zentralen Informationsstand einen Laufzettel abholen, damit zu den einzelnen Stationen gehen, dort aktiv sein, und sich die Teilnahme durch einen Stempel bestätigen lassen. Dafür gibt es am Ende des Festes ein Geschenk, über das aber noch nichts verraten werden soll. Kahl beruhigt: „Es müssen nicht alle 23 Stationen besucht werden, um das Geschenk zu bekommen.“

Damit greifen die Organisatoren Ideen auf, die sich in der Vergangenheit bereits bewährten. Dass jede Sportart aber zusätzlich grafisch ansprechend im Postkartenformat porträtiert wird, dürfte es noch nicht häufig gegeben haben. Auf einen Blick erfahren Interessierte und Neugierige, worum es sich bei der jeweiligen Sportart handelt. Wird sie alleine oder im Team ausgeübt, drinnen oder draußen, stehen der Wettkampf-, der Freizeitcharakter oder beide Aspekte im Mittelpunkt? Durch eine Skala werden die benötigten Fähigkeiten veranschaulicht. Beispiel Boxen: Die Kategorie „Ausdauer/Kraft“ erhält fünf von fünf möglichen Sternen, „Strategie/Spielfreude“ wird mit vier Sternen angegeben und in der Kategorie „Entspannung/Ruhr“ geht der Boxsport wenig überraschend ganz leer aus.

Der TuS kalkuliert je nach Wetter- und Pandemielage mit „1000 plus x“ Besuchern. Das klingt ambitioniert, aber der Festbereich hat auch seine Größe. „Selbstverständlich werden wir ein Hygienekonzept erarbeiten und mit dem Märkischen Kreis abstimmen, damit es möglich wird, die Veranstaltung nach unseren Vorstellungen auszurichten“, kündigt Kahl an. In die Feier eingebettet werden sollen die Ehrungen der Mitgliedsjubilare, und mit allen Helfern soll es im Anschluss eine interne Party im „TuS-Impuls“ geben.

