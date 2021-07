13:7-Sieg – Deutschland dreht in Iserlohn auf

Iserlohn. Die Wasserball-Nationalmannschaft schickt Gegner Niederlande früh und eindrucksvoll auf die Verliererstraße.

Das Gesetz der Serie ist gültig geblieben: Von vier Wasserball-Länderspielen innerhalb von zehn Tagen zwischen Deutschland und den Niederlanden hat sich stets der Gastgeber durchgesetzt. Nach zwei Niederlagen in Den Haag hat das DSV-Team nun beide Heimspiele im Iserlohner Heidebad gewonnen. Beim Gesamt-Torverhältnis haben die Niederlande allerdings mit 42:39 knapp die Nase vorn.





Wasserball-Testländerspiel: Deutschland - Niederlande 13:7 (5:1, 2:2, 2:2, 4:2). Alle Anwesenden rieben sich verwundert die Augen. Die Zuschauer taten es, weil die deutsche Mannschaft so furios startete. Nach viereinhalb Minuten führte sie schon mit 3:0, weil bis dahin jeder Angriff in einem Torerfolg mündete und hinten Torwart Felix-Andreas Benke die Gäste zur Verzweiflung brachte. Und auch die Spieler waren hin und weg, weil trotz mitunter heftigen Regens und zwischenzeitlichem bedrohlichen Donnergrollens mehr als 100 Besucher den Weg in die Iserlohnerheide fanden.

„Die Spieler werden doch noch viel nasser als wir“, scherzte der Schwerter Norman Krell, der mit seinem neunjährigen Sohn Connor, der zuletzt im Wasserball-Nachwuchs der SGW Iserlohn aktiv war, auf der Tribüne ausharrte. Auch Bürgermeister Michael Joithe verfolgte das Spektakel, das letztendlich in einer 5:1-Führung nach den ersten acht Minuten mündete. Dreifacher Torschütze bis dahin war der 24-jährige Lukas Küppers vom OSC Potsdam. Schon beim 8:7-Sieg ragte er mit vier Treffern heraus, gestern schlug er neun mal zu. „Wir haben die Räume gut genutzt und meine Mitspieler haben mich in Position gebracht“, erklärte er nach der Partie. Küppers erzielte zwar die meisten Tore, aber nicht die schönsten.

Das 3:0 durch Ferdinand Korbel war zum Beispiel keiner dieser zahlreich zum Erfolg führenden harten und platzierten Schüsse aus dem Hinterhalt. Vielmehr gab er lediglich der präzisen Hereingabe von Außen durch Reiko Zech die entscheidende Richtungsänderung. Da schnalzten auch die erneut anwesenden Altmeister mit ihren Zungen. Hans-Jürgen „Beppo“ Nicklas kritisierte nach dem 8:7 am Dienstag noch die Verteidigung, nun lobte er das Kombinationsspiel. Und Darko Pavljak gefiel besonders gut, dass zumeist schnell der Abschluss gesucht wurde.

Auf das starke erste Viertel bildete sich das junge deutsche Team nichts ein. Kapitän Maurice Jüngling, mit 30 Jahren der Älteste, mahnte am Ende der Viertelpause zur Konzentration. Im zweiten Abschnitt legte Deutschland jeweils mit einem Tor vor, worauf die Gäste mit einem Treffer ihrerseits antworteten. Am Vier-Tore-Vorsprung änderte sich zur Halbzeit also nichts. Den besseren Start ins dritte Viertel erwischten die Niederländer, die innerhalb von 4:10 Minuten bis auf zwei Tore herankamen (7:5). Und dass dies kein Grund ist, die Köpfe hängen zu lassen, bewies das deutsche Team erst zwei Tage zuvor, als es aus einem 3:5 ein 6:5 machte.

DSV-Team zieht in Überzahl entscheidend davon

Deutschland kam in dieser Phase eine Vier-Minuten-Strafe gegen den Niederländer Guus van Ijperen zugute und stellte in Überzahl den Vier-Tore-Abstand wieder her, und zog im Schlussviertel endgültig davon. Fynn Schütze und dreimal Küppers waren die Torschützen. Dr. Rainer Fiesel, die nächste Iserlohner Wasserball-Größe aus alten Tagen, lobte vor allem die Kondition des deutschen Teams. „Das war deutlich besser als am Dienstag. Die Mannschaft hatte eine gute Schusstechnik und hat stark verteidigt. Ich glaube, die Mannschaft ist auf einem guten Weg.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe