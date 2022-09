1:4 bei der DEG - Iserlohn Roosters weiter im Abwärtstrend

Düsseldorf. Die Abwärtstrend bei den Iserlohn Roosters hält an. Mit 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) verloren sie bei der Düsseldorfer EG das fünfte Spiel in Folge.

Das Vorhaben, auf die guten Dinge aus dem Bremerhaven-Spiel aufzubauen, endete bereits nach 42 Sekunden. Nach einem offensiven Puckverlust von Tim Bender schloss die DEG einen schnellen Konter über Macauly und Fischbuch durch Haper zum 1:0 ab. Rückkehrer Casey Bailey fälschte die Scheibe noch ab. Im fünften Saisonspielen lief das Team von Trainer Kurt Kleinendorst zum vierten Mal einen Rückstand hinterher.

Iserlohn brauchte etwas, um sich von der kalten Dusche zu erholen. Lean Bergmann (4.) setzte das erste offensiver Zeichen. Die dezimierten Düsseldorfer bestimmten durch ein einfaches Spiel das Geschehen auf dem Eis und kam zu zahlreichen Chancen. Hannibal Weitzmann, der gegenüber Andreas Jenike zwischen den Pfosten den Vorzug erhalten hatte, verhinderte gegen Eder (5.), Macauly (9.) und Fischbuch (17.) einen höheren Rückstand. Eugen Alanov (9.) und Kaspars Daugavins (19.) besaßen für die Sauerländer die besten Möglichkeiten.

Im Mittelabschnitt wären die Roosters durch Ebner (24.) erneut kalt erwischt worden, wenn Weitzmann nicht zur Stelle gewesen wäre. Iserlohn zeigte sich im Westduell konteranfällig, Gogulla blieb mit seinem Break (32.) an Weitzmann hängen. Und was machte Iserlohn? Chris Brown (36.) die bis dahin beste Chance zum Ausgleich, doch kurz darauf schloss Sven Ziegler mit dem Nachsetzer nach Konter über Ryan O‘Connor erfolgreich ab. Das Tor gab den Roosters nicht die nötige Sicherheit, Weitzmann musste gegen Fischbuch im direkten Gegenzug sein ganzes Können aufbieten. Die bis dahin gute Disziplin der Roosters machte Chris Brown mit zwei dummen Strafzeiten zunichte. Während die erste Unterzahl ohne Folgen blieb, hatte die zweite Strafe den 1:2-Rückstand zur Folge. Sena Acolatse und Hubert Labrie waren zu weit von Eham entfernt, um dessen erstes DEL-Tor zu verhindern. Maciej Rutkowski (45.) hätte die Partie wieder auf Null stellen können, doch stattdessen sorgte Barta nach einem missglückten Ausflug für die Entscheidung. Die Entstehung des Tores spiegelte die derzeit Lage der Roosters wieder.

„Wenn man vier Spiele am Stück verlierst, ist es schwer. Wir haben heute nicht unser Potenzial abgerufen“, brachte es Kurt Kleinedorst bei Magenta Sport auf den Punkt.

Tore: 1:0 (0:42) Harper, 1:1 (36:15) Ziegler, 2:1 (41:36) Eham (5-4), 3:1 (56:59) Barta, 4:1 (58:05) Fischbuch (EN)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe