Herne. Der SC Constantin empfängt die Reserve der SG Herne 70 – zwei von nur sechs Teams, die Sonntag spielen. Einige Partien wurden verschoben

Zwei B-Liga-Spiele, eins ist das Derby beim SC Constantin

Während der Großteil der Kreisliga-Fußballer bereits in der wohlverdienten Winterpause ist, stehen in der B-Liga noch einige Nachholspiele, und zudem bereits eine vorgezogene Partie, an diesem Sonntag auf dem Plan.

Nach der 1:3-Pleite im Topspiel gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter ETuS Wanne, will Zonguldakspor Bickern in der Gruppe zwei den Abstand zum Tabellenführer wieder auf fünf Zähler verringern.

Bickern muss dafür alle drei Punkte beim SC Röhlinghausen mitnehmen. Noch näher an die Eisenbahner kann der SC Constantin heranrücken.

Weihnachts-Derby zwischen SG Herne 70 und SC Constantin

Im vorgezogenen Spiel vom 16. Februar 2020 erwarten die Connies am Sonntag die zweite Mannschaft der SG Herne 70 zum Weihnachts-Derby auf dem Wiescherberg.

Das dritte Spiel des Tages in der Gruppe zwei hätte ein Derby sein sollen. Doch die Partie der SG Stephanus an der Wiesenstraße gegen Platznachbarn SV Holsterhausen II wurde kurzfristig auf dem 23. Februar 2020 verlegt.

Falkenhorst, Firtina und Herne 57 haben ihre Spiele verschoben

Das ebenfalls für den morgigen Sonntag angesetzte Spiel der DJK Falkenhorst bei Firtinaspor Herne III wird erst Ende Januar 2020 nachgeholt.

Auch der FC Herne 57 sollte morgen seine Partie bei Victoria Habinghorst nachholen, doch da der Rasenplatz am Habinghorster Gänsebusch weiterhin gesperrt ist, findet auch dieses Spiel erst im kommenden Jahr statt.