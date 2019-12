In der Nachspielzeit verliert Firtinaspor Herne in Wattenscheid. Der SC Westfalia Herne hingegen setzt sich gegen Concordia Wiemelhausen durch.

Westfalia Herne siegt - Bitteres 1:2 für Firtinaspor Herne

A-Jugend-Bezirksliga: SG Wattenscheid 09 - Firtinaspor Herne 2:1 (0:1). Firtinaspor Herne hat das letzte Spiel des Jahres ganz bitter beim Aufstiegsaspiranten SG Wattenscheid 09 verloren. „Ich kann den Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen. Sie haben alles gegeben, aber am Ende lief alles gegen sie. Vor allem die Schiedsrichterleistung nach der Pause war unterirdisch“ ärgerte sich Firtina-Coach Gökhan Negüzel.

In den ersten 45 Minuten zeigte sein Team das beste Auswärtsspiel der Saison und hätte höher führen können, als nur mit 1:0 durch Emircan Demirci. Nach dem Seitenwechsel kamen die 09-er dann besser ins Spiel, auch begünstigt durch konfuse Entscheidungen des Referees.

Firtinaspor muss das 1:2 in der sechsten Minute der Nachspielzeit hinnehmen

In der sechsten Minute der Nachspielzeit, für die eigentlich vier Minuten angezeigt waren, erzielte Wattenscheid den glücklichen Siegtreffer. „Alles in allem ein richtig unglücklicher Tag. Es kam alles zusammen. Wir haben von Wattenscheid noch nicht mal Wasser gestellt bekommen, so dass wir dieses an der Tankstelle holen mussten“, so Gökhan Negüzel abschließend.

Tore: 0:1 Demirci (40.), 1:1 (78.), 2:1 (90.).

Firtina: Balci; Kutucu (45. Kilerci), Rompf, Arslan, Köklüoglu (87. Kara) - Özdemir, Kilic, Fidan, Karalar (79. Yildirim) - Uslucuk, Demirci (87. Deger).

Westfalia Herne überwintert auf Platz vier

Westfalia Herne - Concordia Wiemelhausen 3:2 (2:1). Nach drei Niederlagen in Folge konnte Westfalia wieder einen Sieg in der Bezirksliga einfahren und überwintert durch den Erfolg gegen Concordia Wiemelhausen auf Tabellenplatz vier.

Dincer Kahraman brachte die Mannschaft von Jörg Tottmann nach 13 Spielminuten durch einen verwandelten Elfmeter in Führung, Ismail Karimi erhöhte in der letzten Minute der ersten Hälfte auf 2:0.

Raoul Wistuba trifft in der Schlussphase zum Sieg

Doch im direkten Gegenzug, ebenfalls noch vor dem Pausenpfiff, verkürzten die Gäste aus Bochum auf 2:1 und glichen nur drei Minuten nach Wiederanpfiff aus.

In einer von beiden Mannschaften offensiv geführten Schlussphase erzielte Abwehrspieler Raoul Wistuba fünf Minuten vor dem Ende den Siegtreffer.

Tore: 1:0 Kahraman (13.), 2:0 Karimi (45.), 2:1 (45.), 2:2 (48.), 3:2 Wistuba (85.).

SCW: Jondral; Schlegel, Djalo, Jallow (68. Billur), Pulat - Karimi (61. Pakowski), Kahraman, Lazarevic (61. Klose), Voß, Zuk (79. Wistuba) - Jovic.