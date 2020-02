Natürlich braucht der SC Westfalia Herne Punkte für den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga Westfalen. Neun Punkte sind weg wegen des eingeleiteten Insolvenzverfahrens, die Herner sind Drittletzter mit 14 Zählern. Aber vor dem Heimspiel gegen den SC Preußen Münster II (Sonntag, 15 Uhr, Stadion am Schloss) hat Westfalia-Trainer Christian Knappmann noch zwei andere Tabellen im Blick.

Es sind die Statistiken mit den Heim- und Auswärtsbilanzen der 18 Oberligisten – und da stehen die Herner mit 18 auf fremdem Platz eingespielten Zählern auf Rang zwei der Auswärtstabelle. Und mit nur fünf Punkten auf eigenem Kunstrasen im Stadion am Schloss auf dem vorletzten Platz des Rankings der Heimmannschaften.

Münsters Reserve kommt als Tabellenelfter

Davon, dass man auswärts das Spiel selbst machen muss, es also leichter sein könnte, will Knappmann erst gar nichts wissen. Für ihn ist eine Erklärung: „Wir hatten zu Hause bisher so ziemlich alle Mannschaften von oben.“ Von oben aus der regulären Tabelle, also Teams wie Wiedenbrück, Meinerzhagen oder auch Ahlen.

Heißt für Knappmann aber auch: „Münster ist der richtige Gegner für uns, um dreifach zu punkten.“ Die Gäste sind Tabellenelfter.

Physisch spielen und auf die zweiten Bälle gehen

Wie die Herner das machen wollen, das ist nicht nur ein offenes Geheimnis, weil Erhan Duyar im Winter aus dem Ruhrgebiet zur Zweiten der Preußen gewechselt ist und SCP-II-Trainer Sören Weinfurter eine Menge über die Spielweise der Westfalia erzählen kann. Sondern Knappmann erklärt schon vorab: die Westfalia werde „physisch“ spielen.

Also mit viel Einsatz, und will, auch das wird niemanden wundern, der Spiele der Westfalia verfolgt, vor allem auf die zweiten Bälle gehen. Also in den so genannten Anschlusssituationen zur Stelle sein.

Für Knappmann ein Erfolgsrezept gegen Münster. Andernfalls: „Fußballerisch kann uns Münster sehr weh tun“, so Knappmann.

Im Test gegen Hassel das Spiel bis zum Schluss durchgezogen

Wie das aussieht, haben die Herner in den letzten zehn Minuten des Testspiels gegen den Westfalenliga-Tabellenzweiten DSC Wanne-Eickel gesehen, der in der Schlussphase aus einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 machte.

Einen anderen Anschauungsunterricht, wie’s richtig geht, haben die Herner selbst zwei Tage später geliefert, als sie beim 4:1-Sieg über YEG Hassel, ebenfalls Westfalenligist, bis zum Schluss ihr Spiel durchgezogen haben.

In den Trainingseinheiten danach sei bei seinen Spielern die Intensität etwas verloren gegangen, weil seit dem 8. Februar, dem 1:1 beim SC Paderborn 07 U21 II, kein Meisterschaftsspiel mehr anstand. Das Spiel beim Holzwickeder SC fiel aus, und die Westfalia war am Karnevalswochenende spielfrei.

Trainingsintensität nimmt wieder zu

„Aber da mache ich den Jungs keinen Vorwurf“, so Knappmann, der in dieser Woche am Donnerstag im Training wieder Zweikämpfe seiner Spieler sah, wie sie auch im Spiel auf dem Platz aussehen sollen.

Neben Torhüter Ricardo Seifried wird ebenfalls wegen eines Mittelhandbruchs Kaan Terzi fehlen. Kerem Sengün liegt wegen einer Gürtelrose für eine Woche im Krankenhaus, und der Einsatz von Kapitän Maurice Temme ist wegen eines grippalen Infekts zumindest fraglich. „Bei ihm gucken wir von Stunde zu Stunde“, so Christian Knappmann.

Suat Bas spielt sich „auf den Schirm“

Einsatzbereit ist dafür Suat Bas, der Kumpel von Trainer Christian Knappmann, der in der Winterpause einfach mal mit Sportzeug zum Westfalia-Training kam.

Bas, 31, hatte seinerzeit Einsätze in der U19-Nationalmannschaft der Türkei, spielte eine Saison (2010/2011) bei Ankaragücü, pausierte später aber längere Zeit.

„Ihn hatte ich erst gar nicht auf dem Schirm“, sagt Christian Knappmann. Aber der Mann, der erst nur mal ein bisschen mittrainierte bei der Westfalia, sei mittlerweile aus dem Team „nicht mehr wegzudenken“, sagt sein Trainer. Und Knappmann fügt an: „Dafür, dass er fünf Jahre ohne Fußball verbracht hat, läuft es ganz gut.“ Oder auch: sein Kumpel Suat Bas hat sich ziemlich schnell auf den Schirm auch des Fußball-Trainers Christian Knappmann gespielt.