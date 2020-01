Herne/Wanne-Eickel. Für den TC Parkhaus Wanne-Eickel und des TC GW Herne stehen wichtige Westfalenliga-Begegnungen an. Und in Marl läuft das Giersch-Wasmuth-Turnier.

Westfalenligisten aus Wanne und Herne vor wichtigen Spielen

Nach der kurzen Weihnachtspause geht es für die heimischen Tennis-Asse gleich zu Jahresbeginn in die Vollen.

Im Kampf um den Verbleib in der höchsten Spielklasse des Winters stehen am Wochenende für drei Westfalenliga-Teams aus Herne und Wanne-Eickel vorentscheidende Begegnungen auf dem Plan.

Einige heimische Stammkräfte sammeln Matchpraxis beim Turnier in Marl

Matchpraxis sammeln einige Stammkräfte bereits in diesen Tagen am Lipper Weg in Marl, wo der VfT Schwarz-Weiß Marl zur 47. Auflage des renommierten Giersch-Wasmuth-Turniers zahlreiche Spitzenspieler aus ganz Deutschland empfängt.

Für Eerik Ahomaa und Leonid Avramenko vom TC Grün-Weiß Herne ist das Marler Turnier bereits beendet. Ahomaa musste sich in der Qualifikation Alen Hodzic (DTB 278) vom TC Bredeney Essen mit 3:6/0:6 geschlagen geben, Avramenko stand gegen Nino Toto (Bayer Wuppertal/DTB 233) auf verlorenem Posten und gab nach dem ersten Satz auf.

Liva Yildiz steht im Hauptfeld des Giersch-Wasmuth-Turniers

Dagegen schaffte Liva Yildiz vom TC Parkhaus Wanne-Eickel den Sprung ins Hauptfeld. In einem hart umkämpften Dreisatz-Match bezwang die junge Linkshänderin Leandra Nizetic vom Ligarivalen TC Union Münster.

Wenn es ab Freitag um die Preisgelder von insgesamt 5000 Euro geht, sind neben Yildiz noch vier weitere heimische Cracks im Rennen.

Vier weitere heimische Cracks in den Hauptfeldern

Anna Ozerova (DTB 392), Spitzenspielerin des TC Parkhaus Wanne-Eickel, erhielt vom Veranstalter eine Wildcard, bei den Herren rutschten Marcel Zielinski (DTB 63), Lynn-Max Kempen (119/beide TCP) und Goran Tufekcic (187/GWH) aufgrund ihrer Ranglistenposition ins Hauptfeld.

Auf dem schnellen Teppichboden aber gilt selbst der an Position 7 gesetzte Marcel Zielinski nicht zum engeren Favoritenkreis. Dazu ist die Konkurrenz mit Peter Torebko (TC Bredeney/DTB 21) oder Johann Willems (Pforzheim/36) einfach zu stark.

Herren des TC Parkhaus Wanne-Eickel treffen auf Bielefelder TTC

Aus Vereinssicht ist es vielleicht sogar besser, wenn Zielinski sich noch ein paar Körner für Sonntag aufsparen kann.

Denn um 10 Uhr kreuzt der Bielefelder TTC zu einem wichtigen Meisterschaftsspiel an der Reichsstraße auf. Gelingt dem TC Parkhaus (derzeit 4:2 Punkte/2. Platz) ein weiterer Sieg, ist der Abstieg rechnerisch vielleicht noch denkbar, faktisch allerdings mehr als unwahrscheinlich.

„Mindestens einen Punkt müssen wir holen, sonst bleibt es wahrscheinlich bis zum letzten Spiel gegen Iserlohn ganz eng“, blickt auch TCP-Vorstand Robert Sibbel mit etwas Unbehagen auf die unübersichtliche Liga.

TCP hofft auf den Einsatz von Yan Sabanin

Geplant ist deshalb, in Bestbesetzung anzutreten, also mit Westfalenmeister Yan Sabanin.

Allerdings spielt der Deutsch-Russe derzeit ein ITF-Turnier in Antalya, und es ist nicht sicher, dass er rechtzeitig aus der Türkei zurück ist. Dass Nils Löchterfeld, der sein Auftaktspiel bei einem seiner ersten ITF-Turniere glatt gewann, in Antalya bis ins Halbfinale vordringt, ist dagegen kaum zu erwarten.

Er soll hinter Sabanin, Marcel Zielinski und Philipp Sibbel gegen Bielefeld das vierte Einzel spielen.

Wanner Damen treffen auf eine halbe Westfalenauswahl

Hochklassiges Tennis ist auch am Sonntagnachmittag an der Reichsstraße zu sehen. Denn um 16 Uhr treten die Damen des TC Parkhaus gegen den TC Deuten an.

Für die TCP-Ladys ist es ein Bonusspiel, denn die Gäste aus Dorsten, die im Sommer in der Regionalliga aufschlagen, treten mit einer halben Westfalenauswahl an.

Deborah Muratovic, Pauline Hirt oder Louisa Völz zählen zu den Toptalenten des Landes, und mit Dinah Pfizenmaier kann Deuten eine Spitzenspielerin aufbieten, die auch bei Grand Slams schon etliche Runden überstanden hat. Viel dürfte da nicht zu holen sein.

Schwere Aufgabe für die Damen des TC GW Herne bei Union Münster II

Eine schwere Aufgabe steht auch den Damen des TC Grün-Weiß Herne bevor, die am Samstag bei TC Union Münster II antreten.

Münster gehört im Sommer der 2. Bundesliga an und verfügt über ein großes Reservoir starker Spielerinnen, aus dem sich auch die Zweitvertretung im Winter bedienen kann.

Bislang hat die Union-Reserve nur gegen die eigene „Erste“ verloren und liegt punktgleich mit GW Herne (je 4:2) auf den Plätzen drei und vier. Der Sieger des direkten Duells sollte mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.