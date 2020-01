Weitmar, Hordel, Halle: Straffes Programm für Firtina Herne

Volles Programm für Firtinaspor Herne: Zweimal spielt der Landesligist an diesem Wochenende, am Donnerstagabend war Firtina bereits zu Gast beim starken Bochumer Bezirksligisten SC Weitmar 45, der zuletzt den SV Wanne 11 mit 5:0 besiegen konnte.

Und auch Firtinaspor musste sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben. Vor allem in den ersten 30 Minuten waren die Bochumer klar besser und führten zu diesem Zeitpunkt auch verdient mit 2:0.

Nach schnellem Rückstand wird Firtinaspor besser

In der letzten Viertelstunde vor dem Seitenwechsel zeigte sich der Landesligist dann engagierter, klare Torchancen wurden jedoch nicht rausgespielt.

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Weitmar dann sogar auf 3:0, musste jedoch anschließend die letzten 30 Minuten nur noch mit zehn Mann agieren, da sich ein Akteur verletzte und das Wechsel-Kontingent bereits ausgeschöpft war.

In Überzahl wurde Firtina stärker, setzte die Abwehr der Gastgeber konsequenter unter Druck und traf noch zweimal durch die Youngster Mahmud Siala und Oguzhan Can.

Samstag gegen Hordel wird es noch schwerer

Bereits am heutigen Samstag kann die Mannschaft von Burhan Kaya diese Niederlage vergessen machen, denn dann ist sie zu Gast beim Bochumer Westfalenligisten DJK TuS Hordel (15 Uhr, Hordeler Heide, Bochum).

Dabei wird die offensivstarke Herner Elf noch mal deutlich mehr gefordert sein, denn die DJK verfügt über die beste Abwehr der Westfalenliga.

Sonntag geht es zum Hallenturnier nach Hagen

Am Sonntag nimmt die Mannschaft von Burhan Kaya am „Türkiyemspor 1988 Cup“ in Hagen teil. Firtinaspor trifft bei diesem Hallenturnier in der Gruppe B auf den FC Bosna Hagen, den FC Hellas Hagen, den SSV Hagen und die Sportfreunde Haspe.

Den letzten Test vor dem Meisterschaftsstart bestreitet Firtinaspor dann am kommenden Dienstag gegen den Genclikspor Recklinghausen.