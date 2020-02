Herne. Bevor der Ligabetrieb wieder Fahrt aufnimmt stehen sich Westfalenligist DSC Wanne-Eickel und Landesligist Wanne 11 in einem Testspiel gegenüber.

Wanne 11 bestreitet die Generalprobe beim DSC Wanne-Eickel

In einem interessanten Testspiel stehen sich am Mittwochabend der Westfalenliga-Zweite DSC Wanne-Eickel und der Landesliga-Fünfte SV Wanne 11 gegenüber. Anstoß des Nachbarschaftsduells ist um 19 Uhr. Gespielt wird auf dem Kunstrasen des Stadionnebenplatzes im Sportpark Eickel.

Für die Elfer ist der DSC quasi der Gipfel der Vorbereitung, denn schon am kommenden Sonntag wird es für die Pepe-Elf wieder ernst.

Meisterschaftsstart in Hombruch

Dann nämlich geht es in der Meisterschaft mit dem Auswärtsspiel in Hombruch weiter. Einen echten Härtetest also hat Franko Pepe da als Generalprobe vorgeschaltet, um letzte Erkenntnisse zu gewinnen.

Zwar geht die Saison auch in der Westfalenliga bereits am Wochenende weiter, nicht jedoch für den DSC Wanne-Eickel. Denn für die Mannschaft von Trainer Sebastian Westerhoff sieht der Spielplan noch ein weiteres spielfreies Wochenende vor. Deshalb hat der Coach diese Woche auch gleich mit weiteren Test-Begegnungen vollgepackt.

DSC Wanne-Eickel testet im Zwei-Tages-Rhythmus

Dem Kick gegen den SV Wanne 11 folgen für den DSC im Zwei-Tages-Rhythmus noch weitere Vorbereitungsspiele gegen den A-Kreisligisten SV Holsterhausen (Freitag, 19 Uhr, Wiesenstraße, eventuell mit verkürzter Spielzeit) sowie gegen den Dortmunder Bezirksliga-Spitzenreiter Türkspor Dortmund 2000 (Sonntag, 15 Uhr, Stadionnebenplatz).