Unbequeme Aufgabe für den HC Westfalia Herne gegen Oberaden

Im dritten Rückrundenspiel will der HC Westfalia Herne an diesem Samstag (17.45 Uhr) beim SuS Oberaden II den dritten Sieg landen. An das Duell in der Hinrunde haben die Herner nicht sonderlich positive Erinnerungen.

Obwohl am Ende ein nicht gefährdeter 25:20-Sieg heraussprang, entpuppte sich der Aufsteiger als recht unbequem: Ging einerseits hart zur Sache, hatte zum anderen auch eine gute Spielstruktur und agierte über den Kreis wie aus dem Rückraum gefährlich.

Auf diese Spielweise muss sich der HCW einstellen

Bei Ballbesitz schaltete Oberaden zudem temporeich um. Mit einer schwachen Trefferquote, auch vom Siebenmeter, kam der HCW dem heutigen Gastgeber allerdings auch noch entgegen. Die Strünkeder haben die Trainingsinhalte in dieser Woche darauf abgestimmt.

Trainer Stephan Krebietke hat beim Training pausieren müssen, er weiß aber die Vorbereitung bei seinem Co Philipp Sondermann und Spielführer Alexander Rödiger in guten Händen. Im ersten Treffen waren aber auch Deckungsschwächen beim Gegner auszumachen, die in der heutigen Begegnung besser ausgenutzt werden sollen.

Personell kann der Tabellenzweite seinen Kader gegenüber der Vorwoche wieder ergänzen, nur Trainersohn Noah ist von dem im Hause Krebietke grassierenden Magen-Darm-Infekt außer Gefecht gesetzt.

Oberaden ist wie Herne auch gut gestartet

Oberaden ist wie Westfalia auch mit zwei Siegen in die Rückrunde gestartet und nimmt mittlerweile einen gesicherten siebten Tabellenrang ein. Der HCW wird den heutigen Gegner sehr ernst nehmen, geht aber mit gesundem Selbstbewusstsein ins Rennen.

Spielführer Alexander Rödiger ist zuversichtlich: „Wir haben uns im Training speziell auf die Spielweise Oberadens vorbereitet und werden entsprechende Maßnahmen umsetzen.“ Ob Trainer Krebietke heute von der Bank wieder Regie führen kann, wird sich ganz kurzfristig entscheiden.