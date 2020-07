Turnerinnen des Baukauer Turnclub erobern Herner Stadtgarten

Herne. Die BTC-Leistungsturnabteilung tauscht die Geräte in der Halle mit Wiese und frischer Luft und kehrt ganz langsam in den Trainingsalltag zurück.

Das Sportlerleben unterm Dach ist nach wie vor nur sehr beschwerlich möglich. Immer häufiger weichen Aktive deshalb in die Grünanlagen der Stadt aus, etwa in den Herner Stadtgarten. Hier werden Tag für Tag kleine Schritte der Normalisierung öffentlich sichtbar. Auch das Trainingsprogramm der Leistungsturnabteilung im Baukauer Turnclub findet inzwischen unter freiem Himmel statt.

Corona und die Virus-Folgen hatten auch für das Training der Turn-Mädchen einschneidende Konsequenzen. Normalerweise trainieren sie zwei bis vier Mal die Woche an den Geräten in der Halle. Nun aber waren die Turnhallen lange geschlossen. Die Mädchen haben zwischenzeitlich zu Hause versucht, nicht ganz aus dem Trainingsrhythmus zu kommen. Alleine praktizierten sie mögliche Übungen.

Auch das Miteinander in der Gruppe fehlte

https://www.waz.de/sport/lokalsport/herne-wanne-eickel/vom-breitensportverein-baukauer-tc-ist-kreativitaet-gefragt-id229122170.htmlVermisst wurde so nicht nur die gewohnte Sportumgebung, auch das Miteinander in der Gruppe fehlte. Entsprechend froh waren die Turnerinnen nach den ersten Lockerungen. Zumindest Sport im Park an frischer Luft war endlich möglich gemacht.

Die Übungsleiterinnen der BTC-Abteilung Leistungsturnen stellten in Windeseile ein geeignetes Konzept zusammen, um alle möglichen Hygieneregeln einzuhalten. Seit Mai wird nun auf der Wiese des Stadtgartens unter Einhaltung des Hygienekonzepts fleißig aufgeholt, was so lange brach lag: Krafttraining, Dehnung und auch leichte Übungen ohne Hilfestellung.

Turnerinnen des Baukauer Turnclub sehen Gerätetraining herbei

Alle genießen die ungewohnte Freiluftatmosphäre und freuen sich an dem wiedergewonnenen Miteinander. Auch wenn es kein vollständiges Turnprogramm ist, so ist es ein Anfang. Dennoch hoffen alle auch auf ein baldiges Wiedersehen mit den Geräten in der Turnhalle.