TTC Ruhrstadt Herne hat in Fulda nichts zu verlieren

TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II - TTC Ruhrstadt Herne. Als klarer Außenseiter fährt der TTC Ruhrstadt Herne am Samstag nach Fulda, wo um 14.30 Uhr das Spiel gegen die Reserve des Bundesligisten Fulda-Maberzell beginnt.

Nach der schwachen Leistung der Herner gegen Buschhausen ist die Mannschaft auf Wiedergutmachung bedacht und hat diesmal den Vorteil, dass sie gegen den Tabellenzweiten der Hinrunde nichts zu verlieren hat.

Fulda-Maberzell II ist eine Riesenüberraschung

Dass Fulda sich bisher so gut geschlagen hat, kann man durchaus als eine Riesenüberraschung bezeichnen. Nach dem Abstieg aus der 2. Liga hatte man voll auf die Jugend gesetzt und dem erfahrenen Thomas Keinath mit Andras, Oehme und Hennig drei junge Leute an die Seite gestellt, die allesamt noch im Teenager-Alter sind.

Zwar hat man mit Fischer noch einen weiteren erfahrenen Spieler in der Hinterhand, aber dennoch war das erklärte Saisonziel nur der Klassenerhalt.

Junge Spieler der Hessen überzeugen im Hinspiel in Herne

Schon beim 6:2 im Hinspiel wussten die jungen Leute zu überzeugen, denn an den beiden Niederlagen gegen das Doppel Michael Tauber/Nicholas Tio und noch mal Tio im Einzel war jeweils Thomas Keinath beteiligt.

Der ehemalige Nationalspieler enttäuschte im Laufe der Saison aber dennoch nicht und lieferte mit einer Bilanz von 9:5 eine solide Leistung ab.

Die wurde allerdings von seinem Paarkreuzkollegen, dem jungen Ungarn Csaba Andras, mit 9:2 noch deutlich übertroffen und auch die beiden anderen Jugendlichen spielten überraschend erfolgreich.

Obwohl die Bilanzen der Ruhrstädter bei weitem nicht an die ihrer Gegner heran reichen, sieht Ruhrstadts Vorsitzender Arthur Schemp keinen Grund, die Flinte schon vor dieser Begegnung bei den Hessen ins Korn zu werfen: „Wir fahren nicht nur deshalb nach Fulda, um die Strafe für das Nichtantreten zu vermeiden.“

Trio des TTC Ruhrstadt Herne trainiert in Grenzau

Gespannt ist er vor allem darauf, wie sich der einwöchige Aufenthalt von Nicholas Tio, Uros Gordic und Miikka O´Connor beim TTC Grenzau auf die Leistung auswirkt: „Das ist für uns mal etwas völlig Neues, weil die Jungs sonst individuell zu Hause trainieren und immer erst kurz vor dem Spiel bei uns zusammentreffen.“

Sorgen macht ihm dabei erstaunlicherweise nicht, dass seine Akteure es zu locker angehen lassen könnten, sondern eher das Gegenteil: „Uros und Miikka haben in der letzten Zeit wenig Gelegenheit gehabt, regelmäßig zu trainieren. Ich hoffe nicht, dass sie es in Grenzau mit dem Training übertreiben und dann in Fulda völlig überspielt an die Platten gehen. Ich glaube aber schon, dass sie selbst am besten wissen, was ihnen gut tut und sie alles vernünftig dosieren.“

Anfang Februar sind Punkte Pflicht

Auch für den Teamgeist ist die gemeinsame Trainingswoche sicher wichtig, denn der wird in den nächsten Wochen mehr denn je gefragt sein.

Vor allem beim Doppelspieltag am 1. und 2. Februar ist eine geschlossene Mannschaftsleistung Pflicht.

Da müssen gegen die punktgleichen Abstiegskonkurrenten aus Siek und Schwarzenbek die Zähler geholt werden, die man zum Klassenerhalt dringend braucht.