TTC Herne-Vöde will keinen zweiten Ausrutscher gegen TB

Nach dem Remis im Hinspiel in Beckhausen ist der TTC Vöde gewarnt. Gegen das Schlusslicht soll der Sieg in Avenwedde veredelt werden.

TTC Herne-Vöde – TB Beckhausen. Seinen Erfolg bei der DJK BW Avenwedde kann der TTC Vöde am Samstag in eigener Halle veredeln, wenn er um 18.30 Uhr auf den TB Beckhausen trifft.

Eigentlich müsste man das „kann“ durch „muss“ ersetzen, denn gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten ist alles andere als ein Sieg keine Option.

Gäste haben erst einen Punkt auf dem Konto

Erst ein einziges Pünktchen haben die Gelsenkirchener auf ihrem Konto, den sie aber ausgerechnet im Hinspiel gegen Vöde ergattert haben.

Damit war der TTC damals sogar noch gut bedient, denn Beckhausen führte in dem Spiel bereits mit 8:5.

„Ohne Wenn und Aber gewinnen“

Unterschätzen wird man den Gegner nach dieser Erfahrung auf keinen Fall, aber Mannschaftsführer Jens Polutnik lässt auch keinen Zweifel daran, wie die Vorgabe für Samstag lautet: „Das Spiel müssen wir ohne Wenn und Aber gewinnen, und ich bin auch davon überzeugt, dass uns das gelingen wird. Im Hinspiel haben wir mit den Doppeln experimentiert und prompt alle drei Anfangsdoppel verloren. Das passiert uns bestimmt nicht noch einmal und außerdem spielen wir diesmal nicht am Sonntagmorgen, sondern zur gewohnten Zeit und dazu noch in eigener Halle.“

Besonders motiviert dürfte auch Vödes Nummer eins Florian Bartnik sein. Der gewinnt eigentlich immer mindestens ein Einzel, ging aber in Beckhausen gegen Marcel Mann und Udo Lindemann völlig leer aus und gewann nicht einmal einen Satz.

Immerhin gewann er damals das Abschlussdoppel gemeinsam mit Christoph Haacke und rettete seiner Mannschaft so wenigstens einen Punkt. So weit wollen es die Vöder am Samstag nach Möglichkeit aber gar nicht erst kommen lassen und das Spiel schon vorher zu ihren Gunsten entscheiden.

Auf den Publikumsrückhalt dürfen sie dabei sicherlich zählen, denn es gibt mal wieder reichlich feste und flüssige Nahrung zu Minipreisen und dann ist die Halle erfahrungsgemäß proppenvoll.