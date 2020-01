Den TTC Herne-Vöde erwartet zum Rückrundenauftakt eine schwere Aufgabe in Fröndenberg. Nicht allein wegen der ungewohnten Zeit am Sonntagmorgen.

TTC Herne-Vöde muss in Fröndenberg hellwach sein

NRW-Liga: GSV Fröndenberg - TTC Herne-Vöde. Nach zweimonatiger Pause geht am Sonntag auch für den TTC Herne-Vöde der Spielbetrieb in der NRW-Liga weiter.

„Nach so langer Zeit weiß bei uns zwar keiner so genau, wo er steht, aber wir sind froh, dass es endlich wieder losgeht“, freut sich Vödes Vorsitzender und Spielführer Jens Polutnik auf den Start in die Rückrunde.

Einer der schwersten Gegner, den die Liga zu bieten hat

Der hält allerdings für die Vöder mit dem Tabellenzweiten GSV Fröndenberg einen der schwersten Gegner bereit, den die Liga zu bieten hat.

Wenn es eine Mannschaft in der Hinrunde gab, gegen die man überhaupt keine Chance hatte, dann war es der GSV.

Hinspiel geht mit 9:4 an die Fröndenberger

4:9 endete die Begegnung aus Vöder Sicht und das, obwohl die Gäste aus der kleinen Gemeinde südlich von Unna nur mit fünf Mann angetreten waren und drei Spiele kampflos abgeben mussten.

„Gegen die haben wir eigentlich noch nie gut ausgesehen, aber man muss auch sagen, dass Fröndenberg wirklich eine sehr starke Mannschaft hat“, zollt Polutnik dem Gegner gehörigen Respekt.

Mit identischem Personal in die Rückrunde

Beide Mannschaften gehen mit dem identischen Personal in die Rückrunde.

Während Fröndenberg auch die Reihenfolge in der Aufstellung beibehalten hat, haben bei Vöde Jens Polutnik und Christoph Haacke sowie Marco Cerin und Maxim Manevich die Plätze getauscht, so dass der TTC in der Aufstellung Bartnik, Haacke, Polutnik, Cerin, Manevich und Ergül in Fröndenberg antreten wird.

Dass das Spiel zu der für die Vöder ungewohnten Zeit am Sonntagmorgen um 10 Uhr beginnt, macht die Aufgabe für den Tabellensiebten nicht leichter. Denn der sollte von Anfang an hellwach sein, um gegen den Favoriten nicht unter die Räder zu kommen.

Verbandsliga: TTC Ruhrstadt Herne II – SC Arminia Ochtrup II. Mit dem 9:2-Sieg beim aktuellen Tabellendritten DJK Rheine ist der Ruhrstadt-Reserve der Rückrundenauftakt gelungen. Nun wollen die Herner am Samstag (Ruhrstadtarena, 18 Uhr) gegen den SC Arminia Ochtrup II ihren Angriff auf die Aufstiegsplätze eins und zwei fortsetzen.