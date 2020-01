Herne. Der Westfalenligist aus Herne spielt Sonntag beim FC Altenbochum. Trainer Kaya hat aber eine besondere Herangehensweise an den letzten Test.

SV Sodingen: Keine Generalprobe, aber der sechste Neuzugang

Fußball-Westfalenligist SV Sodingen befindet sich auf der Zielgeraden der Vorbereitung: Das Testspiel am Sonntag beim FC Altenbochum (15 Uhr, Am Pappelbusch, Bochum) ist für die Mannschaft von Trainer Ersan Kaya das letzte. Zum Abschluss einer reichhaltig-ambitionierten und durchaus vielversprechenden Vorbereitung reisen die Sodinger damit zum Tabellendritten der Bezirksliga Staffel 10.

Der Grund für die Wahl des unterklassigen Gegners liegt darin, so noch eine Partie zur Verfügung zu haben, „für die, die etwas hinten dran sind“, so Ersan Kaya. „Bei mir soll jeder seine Chancen bekommen, um sich für die Startelf in der Meisterschaft zu empfehlen.“

„Die Generalprobe hatten wir schon gegen Firtinaspor“

Entsprechend gilt das Spiel in Altenbochum für den Sodinger Trainer auch nicht als echte Generalprobe: „Die hatten wir schon gegen Firtina.“ Die Bilanz der Vorbereitung lässt sich damit für ihn auch bereits ziehen.

„Da entwickelt sich ein super Team, auch die Neuzugänge sind super eingeschlagen.“ Alles super also? Das 4:7 gegen Obercastrop nach 2:0-Führung, das gehört für Ersan Kaya ausgeklammert. Erfreulich wiederum ist, dass dem SVS kaum jemand verletzt oder krank fehlt. Mit Michel Post kam sogar noch einmal Verstärkung zum Holzplatz.

Ein Neuer aus der Oberliga

Der 20-Jährige Bruder von SVS-Verteidiger Maurice Post stößt von Oberligist ASC Dortmund nach Sodingen und ist Winter-Neuzugang Nummer sechs.