SV Sodingen: Herner verlängern mit Trainer und vier Spielern

Herne Der Herner Fußball-Westfalenligist steht gut da wie lange nicht. Unterm Weihnachtsbaum liegen nun gleich fünf Vertragsverlängerungen.

Eine wichtige Personal-Entscheidung bei Fußball-Westfalenligist SV Sodingen ist gefallen. Noch vor Weihnachten einigten sich der Verein und Trainer Thomas Falkowski auf ein weiteres Jahr der Zusammenarbeit.

Der Coach, der im Sommer aus Schermbeck ins Sodinger Glück-Auf-Stadion gewechselt war und mit seinem Team für viel frischen Wind gesorgt hatte, gab seine Zusage für eine weitere Saison beim SVS, bis Sommer 2022. Dies gab Stefan Gosing, Sportlicher Leiter des Traditionsklubs, bekannt.

SV Sodingen will keinen Umbruch im Kader

Die folgende Planung mit dem aktuellen Kader werde nunmehr fast schon zu reiner Formsache, vermutet Gosing.

Größere Veränderungen seien deshalb auch nicht geplant. Die ersten Zusagen für die kommende Saison sind bereits fix. So laufen etwa Dennis Konarski, Moritz Felber, Stephen Fanenstich und Julian Kaminski weiterhin im Sodinger Trikot auf.

SV Sodingen ist die beste Heimmannschaft der Liga

Der SV Sodingen war 2019 nach mehreren Spielzeiten in der Landesliga wieder in die Westfalenliga aufgestiegen. Beim Saisonabbruch im Frühjahr war der SVS in akuter Abstiegsgefahr, seitdem im Sommer Falkowski übernahm, läuft es aber am Holzplatz.

Fünf von sieben Spielen gewannen die Sodinger, stehen auf Rang sechs in Schlagdistanz zur Ligaspitze und haben dazu als beste Heimmanschaft der Liga in vier Heimspielen noch keinen einzigen Punkt abgegeben (10:2 Tore) - kein Wunder also, dass der Verein auf Konstanz setzt.

