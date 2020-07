Sportfreunde Wanne-Eickel setzen ihre ersten Eckpunkte

Torjäger Dennis Kruckow (r.) schlüpft wieder ins rote Trikot der Sportfreunde Wanne-Eickel. Bis 2015 hatte er zuletzt an der Wilhelmstraße gekickt, damals noch in der Kreisliga A - und auf Asche.

Herne/Wanne-Eickel. Die Mannschaft des neuen Trainers Frank Conradi befindet sich in der Kennenlernphase. Ein Akteur hat die Sportfreunde kurzfristig noch verlassen.

Mit nach wie vor zwei heimischen Vertretern geht die kommende Bezirksliga-Saison an den Start. Die SG Herne 70 tritt dabei zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in dieser Klasse gegen den Ball. Ebenfalls weiterhin mit dabei sind die Sportfreunde Wanne-Eickel.

Die Sportfreunde haben mit elf Neuzugängen fast den halben Kader im Vergleich zur Vorsaison erneuert. Das Risiko mit vornehmlich ganz jungen Spielern hat man reduziert und damit reagiert auf einen zuletzt recht wackeligen Saisonverlauf, der die Mannschaft auch ohne Corona möglicherweise noch in eine Krise geführt hätte.

Conradi mit den Sportfreunden noch auf Tuchfühlung

Noch ist nicht gewiss, wie und wann es weiter geht. Ein paar Eckpunkte hat man an der Wilhelmstraße jedoch schon mal gesetzt. Frank Conradi, der neue Trainer der Sportfreunde, der von Viktoria Resse nach Wanne-Eickel gestoßen ist, hat das Training bereits eröffnet.

Dies gleicht jedoch noch eher einer „Kennenlernphase“ als einem Vorbereitungstraining, wie es der Sportliche Leiter der Wanner, Thomas Preßhoff, beschreibt. „Das ist auch ganz gut, es sind ja schon ein paar Neue dabei.“

Im Kader der SF Wanne-Eickel sind 24 Spieler

Es stehen auch noch mal zwei Wochen Pause auf dem Plan, ehe die Sportfreunde Ende Juli dann planen, in die reguläre Vorbereitung zu starten. „Dann hätten wir vielleicht noch fünf, sechs Wochen bis zu einem möglichen Saisonstart“, rechnet Preßhoff ganz vorsichtig. Am Niederrhein munkele man bereits, es werde der 6. September, so hat es der Sportliche Leiter zwischenzeitlich gehört. Ob dies allerdings als Orientierungswert gelten kann, bleibt völlig unklar.

Auf den letzten Drücker hat Ibrahima Toure den Verein noch in Richtung SV Wanne 11 verlassen, worüber sich die Sportfreunde doch ziemlich enttäuscht zeigen. Schließlich habe man sich lange Zeit stark engagiert und für ihn eingesetzt, etwa in seinen Flüchtlingsangelegenheiten.

Hafsi bleibt an der Wilhelmstraße

Mounir Hafsi wiederum hat sich letztlich für ein Verbleiben an der Wilhelmstraße entschieden.

So steht der Sportfreunde-Kader also mit nunmehr 24 Spielern vorerst fest. „Wir gucken noch mal nach einem Offensivspieler, einem Außenspieler, aber ich denke, wir sind schon gut aufgestellt mit unserem Kader“, formuliert Thomas Preßhoff den Stand der Dinge.

Der Kader der Sportfreunde Wanne-Eickel:

Zugänge: Daniel Samson, Alexander Krick, Dominik Lücke (alle Viktoria Resse), Manuel Cleves (FC Marl), Dennis Kruckow (SpVgg Horsthausen), Nicolai Lux (DSC Wanne-Eickel), Evangelos Akrivos, Vangelis Harder (beide DSC Wanne-Eickel Jugend), Welat Er, Gian-Luca Ugolini, Bilal Lasshab (alle eigene Jugend).

Abgänge: Philipp Jedlicka, Dominik Pereira, Jeremy Njumbe (alle VfB Hüls), Patrick Liebel, Dennis Gilke (beide SG Herne 70), Devon Rode (Viktoria Resse), Yusuf Ertürk (Ziel unbekannt), Ibrahima Sory Toure (SV Wanne 11).

Kader: Manuel Cleves, Kilian Klimczak, Amine Ennaji, Jodi Abdel Aziz, Nikos Pelaez-Bacharidou, Alexandros Tolios, Ayoub Nouasse, Daniel Samson, Alexander Krick, Dominik Lücke, Nick Kapusczok, Kerim Uludasdemir, Mounir Hafsi, Cedric Preßhoff, Evangelos Akrivos, Vangelis Harder, Welat Er, Gian-Luca Ugolini, Bilal Lasshab, Nicolai Lux, Abdessamad Moughli, Niklas Golicki, Benjamin Reis, Dennis Kruckow.

Trainer: Frank Conradi (für Marco Jedlicka).