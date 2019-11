Sportfreunde Wanne-Eickel - TuS Hattingen (So., 14.30 Uhr, Wilhelmstraße). Die Wanner Sportfreunde haben an einer weiteren Pokal-Überraschung geschnuppert, doch im Viertelfinale war in dieser Woche Schluss. Endstation: Landesligist SV Wanne 11.

Die Mannschaft kann damit ihre volle Konzentration den beiden in diesem Jahr noch verbleibenden Meisterschaftsspielen widmen. Zum Start in die Rückrunde kommt Tabellennachbar TuS Hattingen ins Livia-Leichner-Stadion.

Mannschaftsaufstellung ein wöchentliches Puzzle

Dass die Mannschaftsaufstellung in den letzten Wochen einem großen Puzzle gleicht, in dem jede Woche die Suche nach den elf passenden Teilchen aufs Neue losgeht, macht die Aufgabe von Marco Jedlicka nicht so einfach.

Etliche Spieler schleppen sich mit teils hohem Trainingsrückstand der Winterpause entgegen. 90 Pokalminuten stecken nun zusätzlich in den Knochen. Dennoch müssen Punkte her.

Diesmal den Dreier ins Ziel bringen

Mit Hattingen kommt nun eines der drei Teams nach Wanne-Eickel, die mit den Sportfreunden gleichauf mit je 16 Zählern unmittelbar vor den Abstiegsplätzen rangieren. Entsprechend groß ist die Bedeutung dieser Begegnung.

Das Hinspiel hatte im Nachhinein betrachtet bereits richtungsweisenden Charakter, als man direkt erstes Lehrgeld zahlen durfte. Man hatte bis in die Schlussphase des Auftaktspiels in Hattingen geführt und sich dann in den letzten Spielminuten das Spiel noch aus der Hand nehmen lassen. Diesmal will man den Dreier bis ins Ziel bringen.

SG Herne 70 schwört sich ein auf den Weg aus der Misere

TuS Harpen - SG Herne 70 (So., 14.30 Uhr, Steffenhorst, Bochum). Mit dem 1:2 in Kaltehardt erlebte die SG 70 ein denkbar schlechtes Hinrunden-Ende. Anstatt sich aus der Abstiegszone herauszuarbeiten, steckt man tiefer im Schlamassel denn je. Der Aufsteiger startet nun mit einer Fünf-Punkte-Hypothek in die Rückserie.

Die spielfreie Woche kam da gerade recht. Sebastian Saitner hat in der Zwischenzeit Gespräche geführt, mit positiven Erkenntnissen. „Wir haben uns zusammengesetzt und eingeschworen, zusammen die Misere zu bewältigen“, so der Coach, „und wir haben auch sehr intensiv trainiert.“

Erstes Ziel ist eine Leistungssteigerung

Das Ziel für Harpen ist in erster Linie eine Leistungssteigerung. Zudem will man bei den Siebzigern sicherstellen, dass der Fünf-Punkte-Abstand bis zur Winterpause zumindest nicht weiter anwächst.

Besser wäre es natürlich, wenn der Abstand aufs rettende Ufer verkürzt werden kann. Bislang warten die Siebziger allerdings auf einen Auswärtssieg.

Die Bochumer liegen indessen als Tabellensiebter entspannt im gesicherten Mittelfeld der Bezirksliga, sie werden das Hinspiel aber ganz sicher noch im Hinterkopf haben. Zur Erinnerung: Die Aschepöhler der SG 70 hatten Harpen beim 2:1-Sieg erfolgreich den Saisonstart vermasselt. „Da wartet ein dicker Brocken. Die Schmach des Hinspiels wollen sie sicher wettmachen“, tippt auch Sebastian Saitner.