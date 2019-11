SC Westfalia Herne sucht „ruhiges Fahrwasser“

Spielfrei ist auch der SC Westfalia Herne (rechts Nazzareno Ciccarelli im Spiel gegen Meinerzhagen) am Wochenende. Diesen Freitag (19 Uhr) steht aber ein Test gegen die IG Bönen-Fußball an.

Herne. Der SC Westfalia Herne arbeitet weiter daran, als Verein in „ruhiges Fahrwasser“ zu kommen. Beratungen über einen Sanierungsplan stehen an.

Spielfrei in der Liga ist auch der SC Westfalia Herne an diesem Wochenende. Aber zu tun ist genug, vor allem drumherum. Auf dem Platz steht an diesem Freitag (19 Uhr, Stadion am Schloss) ein Freundschaftsspiel gegen den Landesligisten IG Bönen-Fußball an, aber auch in verschiedenen Büroräumen waren Westfalia-Vertreter in dieser Woche aktiv. Und werden es in der kommenden Woche sein.