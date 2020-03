Ruhrpott Baskets Herne - SCA Ochtrup 85:27 (42:17). Die Siegesserie der Ruhrpott Baskets bleibt ungebrochen. Gegen den SCA Ochtrup blieben die Hernerinnen zum 14. Mal hintereinander ungeschlagen. Mit 85:27 fiel der Erfolg diesmal zudem sehr deutlich aus.

Ein Sieg fehlt den RBH-Damen damit noch aus den verbleibenden drei Saisonspielen, um den Gewinn der Meisterschaft und den Aufstieg endgültig unter Dach und Fach zu bringen.

Dominanter Herner Auftritt trotz knapper Besetzung

Trotz knapper Besetzung (Anna-Lena Beckmann, Anna Lorke, Lena Nerowski und Emely Unverhau fehlten) machten sich die Gastgeberinnen sofort ans Werk und ließen in den ersten fünf Minuten keine Punkte der Gäste zu. Mit 15:0 vorn, wurde bereits früh deutlich, wohin die Reise an diesem Tag geht. Etwas überrascht über die eigene Dominanz, verleitete Herne den Gegner zu vielen Fehlpässen. Zudem lief auch die 24-Sekunden-Uhr einige Male ab, ohne dass die Gäste einen Wurf haben nehmen können.

Und trotz der kleinen Rotation mit den nur sieben anwesenden Spielerinnen ließen die Baskets in keiner Phase der Partie nach: Frühes Stören, Ballverluste provozieren und mit schnellen Fast-Breaks das Punktekonto immer weiter aufstocken, so lautete die Devise. Von der ersten bis zur letzten Spielminute lieferte Herne das ab, was im Training erarbeitet worden war. Nebenbei waren die sieben Spielerinnen in der Lage, das Spieltempo extrem hoch zu halten und dem Gegner so den Nerv zu rauben.

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Nadine Hauwe, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Lea-Friederike Schulte-Göcking, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Lea-Friederike Schulte-Göcking, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Nadine Hauwe, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Bilal Mohandis, Trainer der dritten Mannschaft des Herner TC, vorn, coacht seine Mannschaft am Sonntag, 02.02.2020, in Herne. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Bilal Mohandis, Trainer der dritten Mannschaft des Herner TC, coacht seine Mannschaft am Sonntag, 02.02.2020, in Herne. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Nadine Hauwe, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Lea-Friederike Schulte-Göcking, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Nadine Hauwe, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Mariella Oleyniczak, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Lea-Friederike Schulte-Göcking, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Nadine Hauwe, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Nadine Hauwe, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Lea-Friederike Schulte-Göcking, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Lea-Friederike Schulte-Göcking, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Mariella Oleyniczak, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Lea-Friederike Schulte-Göcking, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Klara Helling, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Nadine Hauwe, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Nadine Hauwe, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Bilal Mohandis, Trainer der dritten Mannschaft des Herner TC, vorn, coacht seine Mannschaft am Sonntag, 02.02.2020, in Herne. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Bilal Mohandis, Trainer der dritten Mannschaft des Herner TC, coacht seine Mannschaft am Sonntag, 02.02.2020, in Herne. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Lea-Friederike Schulte-Göcking, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Nadine Hauwe, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ruhrpott Baskets gewinnen das Derby Klara Zerbe, am Ball, spielt am Sonntag, 02.02.2020, in Herne für die dritte Mannschaft des Herner TC. In der Landesliga der Frauen spielte der Herner TC III gegen die Ruhrpott Baskets Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Am Ende der Partie stand ein deutlicher 85:27-Erfolg. „Heute war nicht die volle Bank der Sieggarant, heute war es die Moral und Einstellung der sieben anwesenden Damen, die auch konditionell dem Gegner überlegen waren“, freute sich RBH-Coach Michael Hader direkt nach dem Spiel. „Wir haben zudem unseren Matchplan nahezu perfekt umgesetzt.“

Viertel: 21:9, 21:8, 22:5, 21:5

RBH: Holtkamp (26), Huyeng (18), C. Przybyl (12), Gertz (11), Tews (10), Hader (4), Heinz (4).