Positiver Coronatest: Herner TC spielt nicht in Osnabrück

Im Wartestand: Das Spiel in Osnabrück ist abgesagt, ob die Basketballerinnen des Herner TC am Sonntag in Halle spielen können, wird sich wohl am Freitag entscheiden.

Herne. Corona-bedingt fällt das Spiel des Herner TC in der Basketball-Bundesliga der Frauen in Osnabrück aus. Das Spiel in Halle ist fraglich.

Zwei Spiele an diesem Wochenende standen an für die Basketballerinnen des Herner TC in der DBBL. Die Freitagspartie fällt aus, das Spiel am Sonntag ist fraglich.

Am späten Donnerstagabend meldete der Herner TC via Facebook ein positives Ergebnis innerhalb des Teams bei einem Corona-Schnelltest. Die für Freitag angesetzte Auswärtsbegegnung bei den GiroLive Panthers Osnabrück ist abgesagt worden.

Für Sonntag ist die Partie bei den Gisa Lions Halle angesetzt. Der Herner TC wartet nun auf das Ergebnis des PCR-Tests. Dieser entscheidet darüber, ob das Spiel in Halle stattfinden kann oder ebenfalls abgesagt wird.

