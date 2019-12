Herne. Mit einem Sieg am Samstag gegen Schüren wäre Wanne-Eickel mindestens eine Nacht Tabellenführer. Im Training gab es aber einen schweren Schock.

Nächster Schock: DSC will auch für seine Verletzten siegen

Bereits am Samstagabend beendet der DSC Wanne-Eickel sein Fußballjahr 2019 mit dem ersten Rückrundenspiel gegen den BSV Schüren. Gespielt wird erneut auf dem neuen Kunstrasenplatz im Sportpark Wanne-Süd. Dabei reicht dem DSC bereits ein Punktgewinn, um zumindest für eine Nacht die Tabellenführung einzunehmen. Dabei startete die Woche für Trainer und Mannschaft mit einem riesengroßen Schock.

Keeper Thorben Krol hat sich beim Dienstagstraining sowohl das Kreuzband, als auch das Außenband gerissen. Dazu erlitt er noch ein Schaden am Meniskus und einen Schaden am Knorpel.

Krol hat sich mehrere Verletzungen im Knie zugezogen

„Das komplette Knie ist kaputt. Leider ist es nicht das erste Mal. Wir müssen jetzt schauen wie es weitergeht. Er bleibt natürlich fester Bestandteil unserer Mannschaft. Dieses schlimme Ereignis zieht sich durch die ganze Woche und hängt den Jungs definitiv noch in den Köpfen“, so ein betroffener Sebastian Westerhoff, der seinem Team aber eine richtig konzentrierte und starke Trainingsleistung am Donnerstagabend bescheinigte.

Der aktuelle Spitzenreiter Finnentrop-Bamenohl ist erst am Sonntag-Nachmittag zu Gast bei Concordia Wiemelhausen. „Aber wir wollen diese Partie natürlich gewinnen“, gibt DSC-Coach Westerhoff die klare Marschroute aus.

BSV Schüren schwächelte in den vergangenen Wochen

Gegner Schüren, den der DSC im ersten Saisonspiel mit 4:1 besiegte, schwächelte in den letzten Wochen etwas. Aus den letzten vier Partien holte die Mannschaft von Arthur Matlik nur einen Zähler. Viel hängt dabei von Offensiv-Akteur Kamil Bednarski ab, der in den letzten Spielen nicht zur Verfügung stand.

„Er kann eine Partie immer alleine entscheiden. Wir werden sehen, ob er dabei ist oder nicht. Wir sind auf jeden Fall gut eingestellt und wissen auch, wie wir Schüren knacken können“, so der DSC-Coach weiter. Seine Mannschaft solle dabei einfach an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und genauso konzentriert zu Werke gehen, wie in der zweiten Halbzeit gegen Erkenschwick.

Westerhoff: „Ich erwarte erneut eine hitzige Begegnung“

„Ich erwarte erneut eine hitzige Begegnung. Mein Team ist letzten Sonntag cool geblieben und soll es auch heute wieder sein“, blickt Sebastian Westerhoff voraus. Dabei werden seine Spieler noch mal alles in die Waagschale werfen.

Vor allem für die zahlreichen verletzten Akteure, die allesamt nicht zur Verfügung stehen. Nach den langfristigen Ausfällen von Patrick und Sven Preissing, Davide Basile sowie Orkun Koymali kam jetzt noch mal der „Riesen-Schock“ mit der Horror-Verletzung von Thorben Krol dazu.

„Diese schlimmen Verletzungen ziehen sich durch die bisherige Saison. Ich bin mir aber sicher, dass mein Team noch mal alles gibt und die Partie für die verletzten Mannschaftskollegen gewinnen will“, ist der DSC-Coach heiß auf das letzte Spiel des Fußballjahres 2019.