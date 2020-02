Steht eigentlich was am Wochenende an bei den Westfalenliga-Fußballern des DSC Wanne-Eickel? Als Antwort kommt ein knappes Grinsen, und ein Wort von Sebastian Westerhoff: „Karneval!“

Der Trainer lässt die Jungs also von der Leine? „Das haben sie sich verdient“, sagt Sebastian Westerhoff nach dem 6:1 (2:1)-Erfolg im Nachholspiel beim SV Sodingen am Mittwochabend.

Der DSC Wanne-Eickel deklassiert den SV Sodingen 1 / 11 Der DSC Wanne-Eickel deklassiert den SV Sodingen Davide Basile, 3.v.l., spielt am Mittwoch, 19.02.2020, in Herne für den DSC Wanne-Eickel und feiert hier zusammen mit Mitspielern seinen Treffer zum 2:0 für seine Mannschaft. In der Westfalenliga spielte der SV Sodingen gegen den DSC Wanne-Eickel. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services

2 / 11 Der DSC Wanne-Eickel deklassiert den SV Sodingen Davide Basile, rechts, spielt am Mittwoch, 19.02.2020, in Herne für den DSC Wanne-Eickel und feiert hier zusammen mit Mitspielern seinen Treffer zum 2:0 für seine Mannschaft. In der Westfalenliga spielte der SV Sodingen gegen den DSC Wanne-Eickel. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services

3 / 11 Der DSC Wanne-Eickel deklassiert den SV Sodingen Davide Basile, in der Luft, spielt am Mittwoch, 19.02.2020, in Herne für den DSC Wanne-Eickel und erzielt hier das 2:0 für seine Mannschaft. In der Westfalenliga spielte der SV Sodingen gegen den DSC Wanne-Eickel. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services

4 / 11 Der DSC Wanne-Eickel deklassiert den SV Sodingen Thomas Hildwein, am Ball, spielt am Mittwoch, 19.02.2020, in Herne für den SV Sodingen, hier im Zweikampf mit Lukas Füllgrabe vom DSC Wanne-Eickel. In der Westfalenliga spielte der SV Sodingen gegen den DSC Wanne-Eickel. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services

5 / 11 Der DSC Wanne-Eickel deklassiert den SV Sodingen Thomas Hildwein, am Ball, spielt am Mittwoch, 19.02.2020, in Herne für den SV Sodingen, hier im Zweikampf mit Lukas Füllgrabe vom DSC Wanne-Eickel. In der Westfalenliga spielte der SV Sodingen gegen den DSC Wanne-Eickel. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services

6 / 11 Der DSC Wanne-Eickel deklassiert den SV Sodingen Ridvan Avci, am Ball, spielt am Mittwoch, 19.02.2020, in Herne für den SV Sodingen. In der Westfalenliga spielte der SV Sodingen gegen den DSC Wanne-Eickel. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services

7 / 11 Der DSC Wanne-Eickel deklassiert den SV Sodingen Ridvan Avci, 2.v.l., spielt am Mittwoch, 19.02.2020, in Herne für den SV Sodingen, hier im Zweikampf mit Lukas Füllgrabe vom DSC Wanne-Eickel. In der Westfalenliga spielte der SV Sodingen gegen den DSC Wanne-Eickel. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services

8 / 11 Der DSC Wanne-Eickel deklassiert den SV Sodingen Davide Basile, 3.v.r., spielt am Mittwoch, 19.02.2020, in Herne für den DSC Wanne-Eickel und feiert hier zusammen mit Mitspielern seinen Treffer zum 2:0 für seine Mannschaft. In der Westfalenliga spielte der SV Sodingen gegen den DSC Wanne-Eickel. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services

9 / 11 Der DSC Wanne-Eickel deklassiert den SV Sodingen Davide Basile, 2.v.l., spielt am Mittwoch, 19.02.2020, in Herne für den DSC Wanne-Eickel und feiert hier zusammen mit Mitspielern seinen Treffer zum 2:0 für seine Mannschaft. In der Westfalenliga spielte der SV Sodingen gegen den DSC Wanne-Eickel. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services

10 / 11 Der DSC Wanne-Eickel deklassiert den SV Sodingen Thomas Hildwein, am Ball, spielt am Mittwoch, 19.02.2020, in Herne für den SV Sodingen, hier im Zweikampf mit Lukas Füllgrabe vom DSC Wanne-Eickel. In der Westfalenliga spielte der SV Sodingen gegen den DSC Wanne-Eickel. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services

11 / 11 Der DSC Wanne-Eickel deklassiert den SV Sodingen Thomas Hildwein, am Ball, spielt am Mittwoch, 19.02.2020, in Herne für den SV Sodingen, hier im Zweikampf mit Lukas Füllgrabe vom DSC Wanne-Eickel. In der Westfalenliga spielte der SV Sodingen gegen den DSC Wanne-Eickel. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services

Die Tabellenspitze haben die Wanne-Eickeler nun auch übernommen, zumindest für kurze Zeit. Aber für DSC-Trainer Westerhoff war der gelungene Start nach der Winterpause wichtiger: „Wir waren von Beginn an im Wettkampfmodus, haben die Zweikämpfe angenommen.“

„Das 1:3 durch den Elfmeter gegen uns war ein Cut für unser Spiel“

Sodingens Trainer Ersan Kaya hingegen musste diese Niederlage erst einmal sacken lassen: „Ich glaube nicht, dass dieses Ergebnis unsere Leistung widerspiegelt. Das 1:3 durch den Elfmeter gegen uns war ein Cut für unser Spiel. Und der DSC hat wirklich jeden Fehler eiskalt ausgenutzt.“

Dass beide Mannschaften heiß auf den Start waren: keine Frage, das war vom Anpfiff an zu sehen und von den Spielern beider Teams zu hören. Etliche Ballgewinne waren schlicht „überragend“.

Nick Ruppert setzt nach zur frühen Wanner Führung

Den ersten Wirkungstreffer setzte der DSC Wanne-Eickel, schon früh. Nach einem Eckball für die Wanner bekamen die Gastgeber die Situation nicht bereinigt, aber ein Wanne-Eickeler machte aus dieser längeren Szene eine saubere Sache. Nick Ruppert setzte nach und traf aus kurzer Distanz zum 1:0 der Gäste (8.).

Drei Minuten später waren die Gastgeber nah dran am Ausgleich. Jamal El Mansoury hatte den Ball schon über DSC-Torhüter Niklas Simpson gehoben, aber vor der Linie klärte Davide Basile.

Davide Basile behält in beiden Strafräumen den Durchblick

Der Wanner Innenverteidiger sollte später auch im Strafraum gegenüber den Durchblick behalten. 33 Minuten waren gespielt, da sprang Basile in den Eckball von rechten Seite hinein und köpfte die Wanne-Eickeler mit 2:0 in Führung.

Marco Kampmann ließ für die Wanner noch die Unterkante des Aluminiums krachen. Aber noch kurz vor der Pause ahnte SVS-Trainer Ersan Kaya gut hörbar: „Jungs, ein, zwei Minuten haben wir noch.“

Sogar noch etwas mehr, Nachspielzeit, und die Gastgeber machten was draus.

Thomas Hildwein trifft gegen sein vorheriges Team zum Sodinger 1:2

Nach einem Freistoß von Tugrul Aydin war es diesmal vor dem Wanner Tor unübersichtlich, ein Sodinger Kopfball landete am Pfosten – und da stand Thomas Hildwein, im Winter aus Wanne nach Sodingen gewechselt, richtig und drückte zum 1:2-Halbzeitstand ein (45.+2).

Nach etwas über einer Stunde folgte dann der „Cut“, der das Spiel endgültig auf die Seite der Gäste kippen ließ.

Statt 2:2 durch Tugrul Aydin folgt im Gegenzug der Strafstoß für Wanne

DSC-Torhüter Niklas Simpson bekam einen Ball nicht zu fassen, von der Strafraumgrenze hatte Sodingens Tugrul Aydin freie Schussbahn zum 2:2 – doch er verzog.

Im Gegenzug dann war der DSC am Zug: Foul im Strafraum von Sodingens Daniel Bertram an Wannes Damian Damian Bartsch, entschied Schiedsrichter Stempel und zeigte auf den Elfmeterpunkt.

SVS tritt Samstag zum Nachholspiel beim BSV Schüren an

Dawid Ginczek verwandelte trocken und halbhoch, damit lag der Gast nach 65 Minuten wieder mit zwei Toren vorne – 3:1. Rohbar Derwish erhöhte in der 73. Minute per Kopf nach einer Ecke auf 4:1 für die Wanner, traf erneut in der 79. zum 5:1, und Dawid Ginczek (82.) nutzte noch eine weitere Chance zum 6:1 der Wanne-Eickeler.

Die Sodinger müssen sich diese Niederlage schnell aus der Kluft schütteln, Samstag (14 Uhr) steht das Nachholspiel beim BSV Schüren an. Kein Karneval.

Tore: 0:1 (8.) Ruppert, 0:2 (33.) Basile, 1:2 (45.+2) Hildwein, 1:3 (64./FE) Ginczek, 1:4 (73.) Derwish, 1:5 (79.) derwish, 1:6 (82.) Ginczek.

SV Sodingen: Siebert; Tugyan, Yigit (69. Abdallah), Aydin, Akkan, Kaminski (78. Wilczynski), Bertram (78. Konarski), Hildwein (78. Freyni), El Mansoury, Meißner, Avci.

DSC Wanne: Simpson; Schlüter, Basile, Ruppert (66. Derwish), Ginczek, Michen (73. Liguda), Engel, S. Preissing (78. Schäfer), Füllgrabe, Bartsch (66. Robert), Kampmann.