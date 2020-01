Herne. Der Herner EV dreht einen frühen 0:3-Rückstand gegen die Moskitos Essen und gewinnt vor 2658 Zuschauern am Gysenberg noch mit 8:6.

Mit Fotostrecke: 14 Tore im Derby Herner EV - Moskitos Essen

Vierzehn Tore in einem Spiel am Gysenberg hatte es lange nicht gegeben und ein paar weniger wären beiden Trainern durchaus recht gewesen. Nachdem die Gäste aus Essen vor 2658 Zuschauern am Sonntag bereits nach wenigen Minuten mit 3:0 geführt hatten, entschied der Herner EV das Derby nach einer furiosen Aufholjagd noch mit 8:6 für sich.

„Die Zuschauer sind sicher auf ihre Kosten gekommen, aber uns Trainern wachsen bei so einem Spiel graue Haare“, kommentierte HEV-Chefcoach Danny Albrecht den Derbytag der offenen Tür.

Die Goalies hatten nicht ihren besten Tag

Teilweise unterirdisches Abwehrverhalten auf beiden Seiten führte zur Torflut, und auch die Goalies hatten in der Hannibal-Arena nicht ihren besten Tag.

Björn Linda musste in den ersten sechs Minuten von vier Schüssen gleich drei passieren lassen und nicht wenige Augenzeugen waren hinterher der Ansicht, dass man davon auch durchaus mal zwei hätte halten können.

Allerdings wurden die Ex-Herner Aaron McLeod und Thomas Richter bei ihren Schüssen auch nicht konsequent angegriffen und der nicht gerade üppig besetzte Herner Kader war bereits um einen weiteren Akteur geschrumpft.

Denis Fominych bekam schon in der zweiten Minute wegen Bandenchecks eine Spieldauerdisziplinarstrafe und damit standen Danny Albrecht nach den Ausfällen von Michel Ackers, Rene Behrens und Tobias Schmitz keine drei komplette Reihen zur Verfügung.

Hauptlast beim Herner EV liegt auf Seiten des ersten Angriffs

Christoph Ziolkowski rückte aus dem zweiten Sturm erneut in die Verteidigung, und damit lag die Hauptlast bei den Gastgebern einmal mehr auf Seiten des ersten Angriffs.

Der machte sich immer wieder angetrieben von Nils Liesegang nach dem derben Schock der Anfangsphase an die Aufholjagd, doch noch war Leon Frensel im Essener Tor ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft.

Herner drehen nach dem vierten Essener Treffer auf

Noch, denn ab dem zweiten Drittel brach es über ihn herein. Jetzt erwischte der HEV den Blitzstart und verkürzte schnell auf 2:3, doch die Aufholjagd wurde schnell vom vierten Essener Treffer unterbrochen.

Allerdings nicht beendet, denn jetzt drehten die Gastgeber richtig auf und schnürten den Gegner in der eigenen Zone ein. Essen konnte kaum noch für Entlastung sorgen, kassierte durch einen zweiten Herner Doppelschlag das 4:4, ehe Patrick Asselin kurz vor der zweiten Pause noch einen Penalty verwandelte – das Spiel war gedreht.

Hernes Patrick Asselin setzt mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt

Allerdings nicht entschieden. Kurz nach Wiederbeginn war die Herner Defensive wieder nicht auf der Höhe und es hieß 5:5 – auch der Gegner bewies Moral. Der HEV blieb jedoch die spielbestimmende Mannschaft und zog durch Dennis Thielsch auf 7:5 davon.

Beide Male sah Leon Frensel nicht gut aus, doch noch einmal kamen die Moskitos heran. Dann setzte Patrick Asselin mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt unter ein spektakuläres Derby zweier ersatzgeschwächter Mannschaften.

Stephan Kreuzmann fehlt den Moskitos in der Defensive

„Nach dem 3:0 hatten wir natürlich die Möglichkeit, hier zu gewinnen und sechs Tore sollten dafür eigentlich reichen. Aber Respekt dafür, wie Herne zurückgekommen ist. Stephan Kreuzmann hat uns heute hinten gefehlt“, meinte Gästetrainer Larry Suarez anschließend.

„Die Fünf-Minuten-Strafe hat uns am Anfang einiges gekostet. Ab dem zweiten Drittel haben wir richtig Druck gemacht und die Abstände besser gehalten“, resümierte Danny Albrecht.

Drittel: 0:3, 5:1, 3:2.

Tore: 0:1 (3:00, 4-5), 0:2 (5:04, 4-4), 0:3 (5:56, 4-4), 1:3 (20:59, 5-4) Asselin (Liesegang/Thielsch), 2:3 (22:58) Asselin (Liesegang/T. Ziolkowski), 2:4 (23:36), 3:4 (28:24) Marsall (Liesegang/C. Ziolkowski), 4:4 (30:56) Calabrese (Bauermeister/Liesegang), 5:4 (39:45) Asselin (Penalty), 5:5 (41:31), 6:5 (43:42) Thielsch (Piskor), 7:5 (51:28) Thielsch (Marsall/Kasten), 7:6 (55:55), 8:6 (58:49) Asselin (Marsall/T. Ziolkowski).

Strafminuten: Herne 9 plus Spieldauer (Fominych) - Essen 8.