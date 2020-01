Turnier des SV Sodingen live: DSC Wanne erster Finalist

Das Viertelfinale ist komplett, an diesem Sonntag geht es für acht der ursprünglich 16 Mannschaften beim 3. Turnier um den Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal des SV Sodingen, in die K.O.-Spiele. Wir haben die Ergebnisse im Live-Blog.

Zwei Torschützen standen im Blickpunkt der Zwischenrunde: zunächst Thomas Beck von Arminia Sodingen.

Der trug sich auch als reiferer Jahrgang in die Torschützenliste des Gruppenspiels gegen die Jungspunde des DSC Wanne-Eickel ein – mit der Schlusssirene zum Ende der ersten Halbzeit markierte Thomas Beck, schon am Vorrundensamstag vom Publikum gefeiert, das Tor für die Arminia. Es sollte der Ehrentreffer für den B-Kreisligisten bleiben. 1:12 hieß es am Ende aus Sicht der Arminia gegen den DSC, aber Becks Treffer war aller Ehren wert gewesen.

Diyar Dilek vom Landesligisten SpVgg Horsthausen erzielte in einem weiteren Zwischenrundenspiel das 2:0 gegen die SG Herne 70, es war der 250. Treffer dieses Turniers.

Eine Personalie beim Fußball-Oberligisten SC Westfalia Herne wird an diesem Sonntag bekannt. Kapitän Maurice Temme, der eigentlich zum Regionalligisten Wuppertaler SV wechseln wollte, bleibt der Westfalia erhalten. Überraschend, so die Westfalia via Facebook, hat sich dieser Wechsel zerschlagen.

Dazu Maurice Temme in der Westfalia-Meldung: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir das richtige Gefühl gegeben, um mich hier voll und ganz auf den Abstiegskampf einzulassen.“

Halbfinale

DSC Wanne-Eickel - SV Wanne 11 6:2. Zwei Wanne-Eickeler Mannschaften in Torlaune – in der ersten Hälfte. Mit 3:0 geht der DSC in Führung, durch Rohbar Derwish und Amel Omeirovic (2), Toni Petrovic trifft zum zwischenzeitlichen 4:1. Für die Schwarzen Raben sind Demir Coskun und Omar Keito die Türschützen zum halben Dutzend Treffer in Halbzeit eins. Da führt der DSC mit 4:2.

Im zweiten Durchgang spielen beide Teams mit zunächst gebremster Offensive, ehe Rohbar Derwish knapp anderthalb Minuten vor Schluss auf 5:2 für den DSC erhöht. Das ist die Endspielteilnahme für das vom Sportlichen Leiter des DSC, Michele Di Bari, und A-Jugendtrainer Serkan Besli gecoachte Team. Derwish trifft noch zum 6:2.

SpVgg Horsthausen - SV Sodingen

Viertelfinale

DSC Wanne-Eickel - Sportfreunde Wanne-Eickel 3:1. Die Führung für den DSC erzielt Amel Omeirovic, danach halten die beiden Torhüter Mustafa Topal (DSC) und Kilian Klimczak (Sportfreunde) ihre Gehäuse erst mal sauber.

Zunächst verteidigen die jungen Spieler des Westfalenligisten wie die alten Hasen, verpassen aber durch Omeirovic und Rohbar Derwish, gerade erst von den Sportfreunden innerhalb des Stadtteils gewechselt, den zweiten DSC-Treffer. Dafür schlagen die Sportfreunde zu. Dominik Pereira schießt scharf, Mazlum Özel hält den Fuß hin, zum 1:1.

In Überzahl kontert jedoch der DSC um Trainer Michele Di Bari, mit dem 2:1 durch Vangelis Akrivos. Cedric Durschke trifft noch zum 3:1 ins leere Tor. Der DSC Wanne-Eickel steht im Halbfinale.

SV Wanne 11 - SG Herne 70 5:1. Schnell legt die SG Herne 70 vor, Marc Ostermann schlägt zur 1:0-Führung des Bezirksligisten zu, aber die Elfer kontern kurz darauf mit dem Ausgleich durch Omar Keito. In Überzahl beweisen die Elfer lange Geduld, ehe dann Ali Al-Hussein die Lücke nutzt, ins lange Eck zum 2:1 des Landesligisten trifft.

Bent Närdemann erhöht in der zweiten Halbzeit auf 3:1, verteidigt die Bemühungen der 70-er weg und legt durch Latif Boudhan noch das 4:1 nach. Demir Coskun trifft zum Endstand für die Wanne. Der SV Wanne 11 trifft im ersten Halbfinale auf den DSC Wanne-Eickel.

SpVgg Horsthausen - Firtinaspor Herne 6:2. Horsthausen erreicht das zweite Halbfinalspiel. Firtinaspor spielt Risiko mit fünf Feldspielern in der Offensive, die Horsthauser kommen mit einem Ballgewinn schnell in den Vorteil. Michael Lier hat freie Schussbahn Richtung Firtinaspor-Gehäuse und schießt ein zum 1:0. Firtinaspor hat Pech, als der Ball nach einer Kopfballstaffette an der Latte landet.

Nach einigen Paraden von SpVgg-Keeper Benjamin Carpentier aber ist Dogan Arslan aus kurzer Distanz einschussbereit und schließt die scharfe Hereingabe zum 1:1 für Firtinaspor ab- Der Ausgleich nur für kurze Zeit, für die SpVgg kurvt Michel Lier durch die gegnerische Hälfte und beweist „Auge“ bei seinem 2:1-Führungstreffer.

Firtinaspor schießt sich dann aber mit dem erneuten Ausgleich zurück, Mert Yagci nimmt kurz Maß zum 2:2. Horsthausen aber drückt die Waage wieder auf die eigene Seite. Torhüter Benjamin Carpentier zieht aus der eigenen Hälfte ab, und abgefälscht landet der Ball zum Horsthauser 3:2 im Firtinaspor-Netz. Michael Lier packt noch das 4:2 drauf, Diyar Dilek das 5:2. Das 6:2 gehört wieder Michael Lier.

SV Sodingen - BV Herne-Süd 6:4. Eine torreiche erste Hälfte in einem umkämpften Viertelfinale. Tolgahan Eren legt zwei Treffer vor für den A-Kreisligisten gegen den gastgebenden Westfalenligisten. Maurice Post bringt die Sodinger auf 1:2 heran und Cahin Abdallah gleicht aus für den SVS.

Nicht mal 15 Sekunden nach Wiederanpfiff bringt Hasan Akkan die Sodinger mit 3:2 in Führung, und Jamal El-Mansouri bringt sein Team mit dem 4:2 dem Halbfinale ein gutes Stück näher. Bastian Knizas 5:2 sollte schon der entscheidende Schritt dorthin sein. Fouad Belhaj verkürzt für Süd auf 3:5. Auch das 4:5 folgt, aber auch Jamal El-Mansouris 6:4 und die Halbfinalteilnahme des SV Sodingen.



Zwischenrunde

Gruppe E: DSC Wanne-Eickel, BV Herne-Süd, Arminia Sodingen.

Gruppe F: SV Wanne 11, SF Wanne, ETuS Wanne.

Gruppe G: SpVgg. Horsthausen, VfB Börnig, SG Herne 70.

Gruppe H: SV Sodingen, DJK Falkenhorst, Firtinaspor Herne.

Spiele

DSC Wanne-Eickel - BV Herne-Süd 6:0

SV Wanne 11 - SF Wanne 3:0

Horsthausen - Börnig 2:2

SV Sodingen - Falkenhorst 5:1

Arm. Sodingen - Herne-Süd 1:7

ETuS Wanne - SF Wanne 3:6

SG Herne 70 - VfB Börnig 5:2

Firtinaspor Herne - DJK Falkenhorst 4:2

DSC Wanne-Eickel - Arminia Sodingen 12:1

SV Wanne 11 - ETuS Wanne 11:0

Horsthausen - Herne 70 3:1

SV Sodingen - Firtinaspor Herne 4:3

Tabelle Gruppe E

1. DSC Wanne-Eickel 18:1 6

2. BV Herne-Süd 7:7

3. Arminia Sodingen 2:19 0

Tabelle Gruppe F

1. SV Wanne 11 14:0 6

2. SF Wanne-Eickel 6:6 3

3. ETuS Wanne 3:17 0

Tabelle Gruppe G

1. SpVgg Horsthausen 6:3 4

2. SG Herne 70 5:6 3

3. VfB Börnig 4:7 1

Tabelle Gruppe H

1. SV Sodingen 9:4 6

2. Firtinaspor Herne 7:6 3

3. DJK Falkenhorst 3:9 0