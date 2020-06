Leonidas Exuzidis leitet ab der kommenden Saison Spiele in der Regionalliga.

Fussball Kreis Herne: Leonidas Exuzidis pfeift bald in Liga vier

Herne. Zwei Schiedsrichter aus dem Kreis Herne leiten bald Regionalligaspiele – nach Selim Erk schafft auch Leonidas Exuzidis den Sprung in Liga vier.

Der Fußballkreis 15 (Herne/Wanne-Eickel/Castrop-Rauxel) stellt zur neuen Saison zwei Referees in der Regionalliga.

Nach Selim Erk pfeift künftig auch Leonidas Exuzidis in der vierthöchsten deutschen Spielklasse.

Der 24-Jährige Schiedsrichter vom SC Arminia Ickern ist vom Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) offiziell für die Regionalliga nominiert worden.

„Leo hatte jetzt zwei starke Oberliga-Saisons hinter sich“

„Leo hatte jetzt zwei wirklich starke Oberliga-Saisons hinter sich. Er hat sich den Aufstieg mehr als verdient“, erklärt Gregor Werkle, Vorsitzender des Kreis-Schiedsrichter-Ausschusses (KSA) Herne.

Leonidas Exuzidis pfeift seit 2018 in der Oberliga, vorher leitete er Spiele in der Landes- und Westfalenliga sowie drei Jahre lang in der B-Jugend-Bundesliga Seit 2018 ist er Schiedsrichter der A-Jugend-Bundesliga.

Selim Erk (29, Arminia Holsterhausen) pfeift bereits seit 2016 in der Regionalliga. Aus dem Fußballkreis Herne sind außerdem David Hennig (36, Arminia Sodingen), Nadine Westerhoff (37, DSC Wanne-Eickel) und Tim Zahnhausen (34, Spvgg Horsthausen) Assistenten in dieser Liga.

Schiedsrichter aus dem Fußballkreis 15 Herne überkreislich

Regionalliga: Selim Erk (Spvg Arminia Holsterhausen), Leonidas Exuzidis (Arminia Ickern)

Oberliga: Inan Bulut (DJK Falkenhorst Herne), David Hennig (Arminia Sodingen),Nadine Westerhoff (DSC Wanne-Eickel, außerdem Schiedsrichterin 1. Frauen Bundesliga), Tim Zahnhausen (Spvgg Horsthausen)

Westfalenliga: Thomas Endberg (ESV Herne), Yasin Tugrul (RW Türkspor)

Landesliga: Danny Piel (SG Stephanus), Dirk Szkudlarski (Arminia Sodingen),Sascha-Jens Tysiak (SV Holsterhausen), Kevin Zahnhausen (Spvgg Horsthausen)

Bezirksliga: Maurice Backwinkler (Sportfreunde Wanne), Darius Baron (Spvgg Horsthausen), Kevin Biletzke (Spvg BG Schwerin), Felix Englert (SG Castrop), Niclas Erbach (Wacker Obercastrop), Sinan Erk (BV Herne-Süd), Robby Erkmann (Spvg Arminia Holsterhausen), Tobias Hammerschmidt (SV Sodingen), Meik Jahr (Eintracht Ickern), Bekir Karagöz (SV Sodingen), Marvin Lübek (ASC Leone), Bilal Moujahid (Arminia Ickern), Tom-Jonas Roehl (DSC Wanne-Eickel), Vladyslav Samsonov (FC Frohlinde), Kevin Schmidt (FC Frohlinde), Dmitri Trahtenberg (Sportfreunde Wanne), Semih Üstünkül (Firtinaspor Herne), Tim Zehnich (Victoria Habinghorst)

