Herne/Wanne-Eickel. Liva Yildiz vom TC Parkhaus Wanne-Eickel wird im U18-Einzel Vizewestfalenmeisterin. Alexa Volkov (TC GW Herne) holt sich den Titel in der U16.

Zahlenmäßig war Hernes Tennis-Nachwuchs bei Westfälischen Hallen-Meisterschaften schon stärker vertreten. Die Ausbeute aber konnte sich auch in diesem Jahr sehen lassen. Mehr als das: Zwei Mädchen aus Herner Vereinen sorgten in der Sport-Alm Werne richtig für Furore.

In der weiblichen „Königsklasse“, der U18, spielte sich Liva Yildiz vom TC Parkhaus Wanne-Eickel als ungesetzte Spielerin bis ins Finale vor.

Nach lockerem Auftaktsieg Mitfavoritin ausgeschaltet

Nach einem lockeren Auftaktsieg nahm die Linkshänderin in der zweiten Runde Mitfavoritin Rieke Gillar vom TC Blau-Weiß Halle mit 6:3, 7:5 aus dem Turnier.

Galt dieser Erfolg gegen die Dritte der Setzliste schon als echte Überraschung, darf Liva Yildiz’ folgender „Coup“ als echte Tennis-Sensation gewertet werden.

Liva Yildiz bezwingt die Damen-Westfalenmeisterin Deborah Muratovic

Denn im Halbfinale bezwang die TCP-Spielerin die topgesetzte Deborah Muratovic (TC Deuten) glatt mit 6:4 und 6:1.

Die 16-jährige WTV-Kaderspielerin Muratovic gilt als eines der größten Talente im Lande, hatte zwei Wochen zuvor an gleicher Stelle ihren Westfalenmeistertitel in der offenen Damenklasse verteidigt und danach sogar bei einem ITF-Turnier in Belgien das Finale erreicht.

Finalniederlage gegen Louisa Völz

Im Endspiel stand Liva Yildiz dann ein weiteres Toptalent gegenüber, die erst 15-jährige Louisa Völz, die ebenfalls im Leistungszentrum Kamen trainiert und wie Deborah Muratovic im Sommer für den TC Deuten sogar in der Regionalliga aufschlägt.

Nach den harten Spielen zuvor hatte Liva Yildiz nicht mehr die Kraft, die Dritte der Setzliste vor ernsthafte Probleme zu stellen, durfte nach dem 1:6, 2:6 aber gleichwohl über ihren bislang wohl bedeutendsten Turniererfolg strahlen.

„Wir sind sehr froh, dass sie für den TC Parkhaus aufschlägt“

Und auch in ihrem Club löste sie damit große Freude aus.

„Liva erzielte in der letzten Zeit tolle Ergebnisse“, lobte TCP-Sportwartin Katja Kostuj. „Wir sind sehr froh, dass sie für den TC Parkhaus aufschlägt.“

Alexa Volkov (TC GW Herne) gewinnt überlegen den Titel

Den Sprung ganz nach oben aufs Treppchen schaffte ein junges Mädchen aus dem Westfalenligateam des TC Grün-Weiß Herne.

Die 14-jährige Alexa Volkov blieb im gesamten Turnierverlauf ohne Satzverlust und holte sich überlegen den Titel im U16-Einzel.

Finalsieg gegen die topgesetzte Anna Beßer

An Position zwei gesetzt, überließ Alexa Volkov ihren ersten beiden Gegnerinnen nicht einmal ein Spiel. Im Halbfinale musste sie beim 6:4, 6:3 gegen Leandra Nizetic (Coesfeld) schon deutlich mehr Widerstand überwinden.

Ihr bestes Tennis packte Alexa Volkov dann im Endspiel aus: Gegen die topgesetzte Anna Beßer (TC Deuten) setzte sie sich klar mit 6:1, 6:4 durch und holte den U16-Titel nach Herne.