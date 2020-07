Herner TC: Zwei Basketballerinnen spielen für Deutschland

Herne. Laura Zolper und Sarah Polleros vom Herner TC spielen wieder für Deutschland – es geht um die Plätze im Kader für die Weltmeisterschaften.

Erstmals nach der Corona-Pause hat der Deutsche Basketball-Bund wieder eine Kadernominierung veröffentlicht – und zwei Spielerinnen aus Herne stehen auf der Liste.

Laura Zolper und Sarah Polleros aus dem Herner Bundesliga-Kader werden wieder für die deutschen 3x3-Nationalmannschaften auflaufen. Polleros steht dabei im U18-Kader, der sich auf die 3x3-U18-WM in Debrecen Ende August vorbereitet. Laura Zolper steht im Damen- bzw. U23-Kader, die Damen-WM findet Ende September in Antwerpen statt.

DBB-Lehrgang findet vom 30. Juli bis 2. August statt

Alle DBB-Teams bestreiten am kommenden Donnerstag und Freitag erst einen gemeinsamen Lehrgang in Hannover, bevor am Wochenende Turniere in Bielefeld bzw. Lich auf dem Plan stehen.

Mit Sonja Greinacher und Katharina Müller stehen auch zwei Spielerinnen im Kader, die früher für den HTC gespielt haben, jetzt aber für Clubs in Polen bzw. Belgien auflaufen.

Mehr Bilder und Artikel aus dem Herner und Wanne-Eickeler Sport gibt es hier.#