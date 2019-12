Herner TC hofft auf einen positiven Abschluss in Marburg

Die Koffer für den Heimaturlaub sind gepackt, die Mitbringsel für den Gabentisch besorgt – nach körperlich wie geistig strapaziösen Wochen freuen sich Hernes Basketballerinnen auf ein paar ruhige Tage im Kreise ihrer Freunde und Familien.

Ein letztes Mal aber müssen sie ihre ganze Konzentration und Leidenschaft noch auf ihren Sport richten, gilt es doch, einen positiven Schlusspunkt unter das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte zu setzen.

Kampf um gute Ausgangsposition im Rennen um die Playoffplätze

Bringt der Herner TC vom Gastspiel beim BC Pharmaserv Marburg an diesem Samstag (19 Uhr, Georg-Gaßmann-Halle) einen Sieg mit, startet er im neuen Jahr mit einer guten Ausgangsposition ins Rennen um die besten Playoff-Plätze.

Auf dem Papier sieht die Aufgabe in der hübschen Uni-Stadt durchaus lösbar aus. Seinen letzten Sieg in der Liga feierte der Bundesliga-Dino am 20. Oktober gegen Göttingen, eine Woche später begann mit der 65:74-Hinspielschlappe in Herne ein Negativlauf, der den Marburgerinnen acht Niederlagen in Folge eintrug.

Verletzungsmisere bei den Marburgerinnen

In vielen dieser Begegnungen waren die Blue Dolphins über weite Strecken auf Augenhöhe, oft fehlten am Ende nur wenige Pünktchen. Und dass sie absolut konkurrenzfähig sind, haben die Schützlinge von BCM- und Bundestrainer Patrick Unger auch mit dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale und zwei Erfolgen im CEWL-Europapokal hinlänglich bewiesen.

Dass der letztjährige Meisterschafts-Vierte als Neuntplatzierter der Hinserie aktuell herausgerutscht ist aus den Playoff-Rängen, ist nicht zuletzt einer ärgerlichen Verletzungsmisere geschuldet.

Gastgeberinnen mit wenigen Optionen auf den großen Positionen

Derzeit fallen unter anderen die Leistungsträgerinnen Marie Bertholdt und Alex Kiss-Rusk aus, was Ungers Optionen auf den großen Positionen deutlich einschränkt.

Ansonsten steht ihm fast der gleiche Kader zur Verfügung, der in den letzten Jahren konstant um die Bundesliga-Spitze mitgespielt hat. Die abgewanderte Paige Bradley wurde durch Candice White eins zu eins ersetzt, zusätzlich begab sich mit Theresa Simon (zuvor Göttingen) eine fünfte A-Nationalspielerin unter die Fittiche des Bundestrainers.

HTC-Trainer Piotrowski weist die Favoritenrolle von sich

Kein Wunder also, dass Marek Piotrowski die Favoritenrolle, die ihm sein Marburger Pendant zuschanzt, von sich weist: „Das sagt er jedes Mal“, erinnert Hernes Headcoach.

„Aber er weiß auch, dass es immer spannende und enge Spiele waren, die sich beide Teams geliefert haben.“

Herner TC stellt sich auf ein hohes Tempo ein

Ein solches erwartet Piotrowski auch diesmal in der Gaßmann-Halle: „Marburg hat einfach eine starke Mannschaft. Weil sie fast ohne große Spielerinnen antreten, werden sie hohes Tempo gehen und wieder zwischen verschiedenen Verteidigungsarten wechseln.“

Darauf wird der 60-Jährige sein Team auch einstellen. „Wir wollen noch einmal alle Kräfte bündeln, um den Sieg zu holen. Das wäre ein ordentlicher Abschluss einer Serie mit Höhen und Tiefen.“

Nicht minder wichtig ist Piotrowski etwas anderes: „Schön wäre es, wenn beide Teams ohne weitere Verletzungen in die Pause gehen könnten.“ Ein Weihnachtswunsch, dem sich sein Marburger Kollege gern anschließen wird.