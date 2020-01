Herne. Die „Mannschaft des Jahres 2019“ in Herne und Wanne-Eickel wird gesucht. Dafür können Bürgerinnen und Bürger online Vorschläge einreichen.

Herner Mannschaft des Jahres 2019 gesucht

Es ist ein aufregendes Sportjahr 2019 gewesen in Herne und Wanne-Eickel – unter anderem mit sportlichen Höhepunkten in der ersten Jahreshälfte, als die Basketballerinnen des Herner TC das Double aus Pokal und Meisterschaft in der DBBL gewannen, und als der Herner EV das Halbfinale der Playoffs in der Eishockey-Oberliga erreichte.

Aber auch andere Teams waren erfolgreich, und die Stadt Herne ruft nun zu Vorschlägen für die Wahl zur „Mannschaft des Jahres“ auf.

Siegerehrung während der Sportgala am 13. März

Geehrt wird das Siegerteam wie jedes Jahr während der Sportgala der Stadt Herne. Am Freitag, 13. März, werden abends im Kulturzentrum Herne die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2019 ausgezeichnet.

Wer die „Mannschaft des Jahres“ ist, wird erst an diesem Abend bekannt gegeben. Vorschläge für die Wahl werden aber ab sofort entgegen genommen. Bis zum 19. Januar werden online Vorschläge gesammelt über die Seite www.herne.de, direkt zur Seite mit dem Link zur Abstimmung geht es hier

Zehn Teams werden aus den Vorschlägen ausgewählt

Anschließend wählt eine Fachjury aus Sportpolitik/-verwaltung, lokalen Sportjournalisten und Sponsoren aus den Vorschlägen zehn Teams aus.

Vom 27. Januar bis 9. Februar können Herner Bürgerinnen und Bürger dann wieder online für ihren persönlichen Favoriten abstimmen.

Das Ergebnis der Wahl zur „Mannschaft des Jahres“ setzt sich danach zu jeweils 50 Prozent aus der Online-Abstimmung und einem abschließenden Voting der Fachjury zusammen.

Im Vorjahr sind die Basketballerinnen des Herner TC zur Mannschaft des Jahres 2018 gewählt worden.