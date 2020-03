„Ohne euch würde es hier doch gar kein Fußballspiel geben!“ Mit diesen Worten bedankte sich jetzt der Herner Sportstammtisch bei der Schiedsrichter-Vereinigung des Fußballkreises Herne. Da es bei den Unparteiischen gerade im Nachwuchsbereich schwierig ist, junge Frauen und Männer zu finden, spendeten die Stammtisch-Mitglieder 2000 Euro an das U18-Team der Schiedsrichter.

„Gerade sie müssen doch unterstützt werden. Die jungen Schiedsrichter opfern viel Zeit und sorgen dafür, dass auch Jugendspiele anständig geleitet werden“, begründete Heinz Huschenbeth.

12 Euro plus Fahrgeld gibt es für ein E-Jugend-Spiel

Etwa 40 junge Frauen und Männer, zwischen 14 und 17 Jahre alt, zählt zurzeit das U18-Team. Einer davon ist der 16-jährige Paul Gappa, der seit einem halben Jahr für seinen Stammverein VfB Börnig in die Pfeife bläst – für zwölf Euro plus Fahrgeld, womit zum Beispiel die Leitung eines E-Jugend-Spiels in der Kreisliga A honoriert wird.

Gregor Werkle, Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses, will die 2.000 Euro ganz bewusst in das U18-Team investieren: „Es ist nicht einfach, den Nachwuchs bei der Stange zu halten“.

Nächster Lehrgang beginnt am 23. April

Um das Szenario „Fußball ohne Schiedsrichter“ nicht Wirklichkeit werden zu lassen, bietet Werkle immer wieder Lehrgänge in komprimierter Form an, an nur vier Tagen mit anschließender Prüfung. In den ersten drei Spielern wird der Nachwuchs immer begleitet von einem Paten oder einer Patin.

Der Sportstammtisch unterstützt seit mehr als zehn Jahren soziale, karitative oder sportliche Projekte.

Der nächste Lehrgang beginnt übrigens am Donnerstag, 23. April, weitere Informationen dazu gibt es auf der Homepage (www.flvw-herne.de) des Fußballkreises.