Herne. Gegen Krefeld und in Hamburg tritt der Herner EV an diesem Wochenende an. Dabei steht auch Neuzugang Niklas Heyer im Kader.

Herner EV: nach Terminstress zurück im gewohnten Rhythmus

Nach der geballten Ladung Eishockey zwischen den Jahren kehren die DEB-Ligen wieder zum gewohnten Rhythmus zurück. Auf den Herner EV warten dabei ziemlich unterschiedliche Aufgaben. An diesem Freitag empfangen die Grün-Weiß-Roten um 20 Uhr mit der Krefelder U23 zunächst das Schlusslicht der Oberliga Nord.

In den bisherigen Duellen setzte sich der HEV mit 6:2 und 9:2 relativ problemlos durch, wobei der höhere Erfolg in der Rheinlandhalle aus Herner Sicht auch das klar bessere Eishockey bot.

Ohne konzentrierte Arbeit wird es nicht gehen

Die drei Heimpunkte fielen eher in die Kategorie Arbeitssieg. Ohne konzentrierte Arbeit wird es auch diesmal nicht gehen, wenn die Wiedergutmachung für den schwachen Auftritt gegen die Hannover Indians gelingen soll.

Die Rote Laterne der Krefelder leuchtet der Konkurrenz zwar schon ziemlich weit hinterher, doch für Überraschungen ist die junge Truppe von Trainer Elmar Schmitz immer gut – nach den Black Dragons Erfurt stolperten dort zuletzt auch die Hannover Scorpions.

Ob beim Herner 3:5 gegen die Indians das Trommelfeuer von fünf Spielen in zehn Tagen eine entscheidende Rolle gespielt hatte, war natürlich Diskussionspunkt. Allerdings hatte der Gegner das gleiche Pensum zu bewältigen und dabei auch noch mit Verletzungspech zu kämpfen gehabt, wie Gästetrainer Lenny Soccio hinterher betonte.

Nils Liesegang fehlt mit grippalem Infekt

Diesbezüglich kam der HEV bisher glimpflich davon. Bis auf Thomas Ziolkowski waren zuletzt alle Mann an Bord, der Verteidiger soll in der nächsten Woche wieder ins Training einsteigen.

„Wir werden ihn dann langsam heranführen“, erwartet Danny Albrecht seinen Abwehrspieler nach einmonatiger Zwangspause aber nicht sofort wieder bei 100 Prozent.

An diesem Wochenende muss der HEV-Trainer außerdem auf Nils Liesegang verzichten – den Stürmer plagt ein grippaler Infekt.

Die Förderlizenzspieler Maximilian Herz und Noah Bruns kommen für Neuwied zum Einsatz, dafür steht Neuzugang Niklas Heyer den Hernern erstmals zur Verfügung.

Sonntag beim Verfolger Hamburg Crocodiles zu Gast

Sonntag um 16 Uhr müssen sich die Gysenberger erneut der Attacke eines Verfolgers stellen. Was Leipzig und Halle nicht gelang, versuchen jetzt die Crocodiles Hamburg, die das erste Duell im Eisland Farmsen mit 4:1 gewinnen konnten. Auch beim 2:1 im Rückspiel hatte das Albrecht-Team mit den Hanseaten große Mühe.

Noch beträgt der Vorsprung auf den Tabellendritten elf Punkte, allerdings haben die Crocodiles ein Spiel weniger ausgetragen.

Mit Geduld im System bleiben

Das Hamburger Sturmduo Dominik Lascheit/Thomas Zuravlev führt die Scorerliste der Oberliga Nord weiterhin klar an. „Wir benötigen in Hamburg die volle Konzentration und Geduld und müssen konsequent in unserem System bleiben“, fordert der HEV-Trainer.

Eishockey-Oberligist Herner EV hat mit Niklas Heyer einen neuen Verteidiger verpflichtet. Der 18-Jährige hat für den EC Bad Nauheim in der laufenden DEL2-Saison bereits 19 Spiele bestritten und stand außerdem für die DNL-Mannschaft des Kölner EC auf dem Eis.

Niklas Heyer verstärkt die Defensive

Der Bielefelder erhält eine Förderlizenz und ist somit für Herne und auch weiterhin für Bad Nauheim spielberechtigt, er spielte bereits in Nachwuchsnationalmannschaften. Der Verteidiger soll den HEV bereits in den Partien Begegnungen dieses Wochenendes am Freitag gegen Krefeld und am Sonntag in Hamburg unterstützen.

„Durch die Verpflichtung verstärken wir unsere Defensive und können einem jungen deutschen Verteidiger Einsatzzeiten bieten“, sagt HEV-Geschäftsführer Jürgen Schubert und fügt an: „Es wird wahrscheinlich nicht die letzte Neuverpflichtung sein.“ Allerdings wollen die Herner eine Personalie erst bekannt geben, wenn sie auch fix ist.

HEV-Trainer Danny Albrecht sagt über Niklas Heyer: „Niklas ist ein läuferisch und technisch starker Verteidiger. Er wird uns vor allem im Hinblick auf die Playoffs weiterhelfen. Er ist ein Spielertyp wie Nick Geitner, der uns im letzten Jahr unterstützte und mittlerweile auch schon in der DEL zum Einsatz kam.“