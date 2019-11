Herne. Der nächste Verfolger ist zu Gast: am Freitag trifft der Herner EV auf die Hamburg Crocodiles. Sonntag spielt das Albrecht-Team in Krefeld.

Mit dem 3:1 gegen die Icefighters Leipzig am letzten Sonntag ist der Herner EV wieder in der Erfolgsspur. Die will er an diesem Wochenende weiter verfolgen.

Am Freitag um 20 Uhr ist mit den Crocodiles Hamburg der nächste Verfolger der Gysenberger in der Hannibal-Arena zu Gast. Am Sonntag geht es für den HEV ab 18 Uhr in der Rheinlandhalle beim Tabellenletzten Krefelder EV um drei weitere Punkte.

Heimsieg gegen Leipzig gut fürs Selbstvertrauen

Gegen überraschend defensiv eingestellte Icefighters konnten die Grün-Weiß-Roten zwar keine Schönheitspreise gewinnen, aber nach den vorangegangenen Auswärtsniederlagen tat der Heimsieg dem angeknacksten Selbstvertrauen gut.

Dass die drei Partien zuvor mit nur einem Punkt nicht ganz aus den Herner Köpfen waren, war jedenfalls deutlich spürbar.

Hamburg hat sich mit konstanten Leistungen vorgearbeitet

Für den weiteren Wiederaufbau des eigenen Egos könnte da ein Gegner wie die Crocodiles gerade recht kommen. Was den Kampf um die vorderen Plätze angeht, hatte die Hansestädter nach dem Verlust zahlreicher Leistungsträger vor der Saison eigentlich kaum jemand auf dem Schirm.

Mit konstanten Leistungen in den letzten Wochen haben sich die Norddeutschen allerdings bis auf Platz drei vorgearbeitet. In den letzten sieben Spielen konnte das Team von Trainer Jacek Plachta immer punkten – drei Zähler am grünen Tisch aus dem Spiel in Essen gab’s obendrauf.

Offensivstarke Crocodiles

Leidtragender der Hamburger Erfolgsgeschichte war unter anderem der HEV. „Wir wissen ja, wie stark die Crocodiles sein können, wir haben es selbst schon zu spüren bekommen. Sie verfügen über ein gutes Überzahlspiel, sind schnell im Umschalten von Abwehr und Angriff und haben einige sehr erfahrene Spieler in ihren Reihen“, erinnert Hernes Cheftrainer Danny Albrecht an die 1:4-Auswärtsniederlage seiner Mannschaft vor gut einem Monat.

Dass mit Dominik Lascheit und dem Ex-Herner Thomas Zuravlev zwei Hamburger die Scorerliste der Oberliga Nord gemeinsam anführen, ist ein weiterer Nachweis der Offensivstärke der Norddeutschen.

Entwarnung in Sachen Björn Linda

In Sachen Björn Linda konnte die medizinische Abteilung des HEV Entwarnung geben. Der Herner Keeper war nach einem unsanften Zusammenprall gegen Leipzig in seinem Torraum behandelt worden, konnte aber am Mittwoch das Training wieder aufnehmen und wird am Wochenende spielen.

Danny Albrecht: „Die Verletzung war zwar schmerzhaft, aber nicht so gravierend, dass eine Pause nötig ist. Julius Bauermeister wird nach überstandener Krankheit seine ersten Pflichtspieleinsätze haben. Allerdings wird er behutsam aufgebaut.“ Weiter gedulden muss sich dagegen Artjom Alexandrov, dessen Heilungsprozess langsamer als erhofft verläuft.

Albrecht-Team muss am Sonntag in Krefeld auf der Hut sein

Der Krefelder EV hat erst fünf Punkte auf seinem Konto, aber an dieser auf dem Papier mageren Ausbeute wird er von Danny Albrecht nicht gemessen.

„Das Team von Elmar Schmitz ist lauf- und kampfstark, es kann jederzeit überraschen und spielt besser, als es die Ergebnisse aussagen. Wir müssen am Sonntag auf der Hut sein, zumal die Förderlizenzspieler, die in der letzten Saison bei uns waren, natürlich besonders motiviert sein werden“, so Albrecht.

Mit Tim Dreschmann steht seit dieser Woche ein weiterer ehemaliger HEV-Spieler im Kader der Rheinländer.