NRW-Liga: TTC Herne-Vöde – DJK Borussia Münster. Bereits um 17.30 Uhr empfängt der TTC Vöde am Samstag die DJK Borussia Münster.

Es handelt sich dabei um ein sogenanntes „Vier-Punkte-Spiel“ und das gleich in zweifacher Hinsicht.

Begegnung mit besonderer Bedeutung

Weil es gegen den zwei Punkte zurückliegenden Tabellennachbarn nicht nur darum geht, sich selbst zwei Pluspunkte zu verschaffen und gleichzeitig dem Gegner zwei Minuspunkte, sondern auch, weil man damit bereits vier Punkte Vorsprung vor einem Abstiegskonkurrenten hätte.

Dass die Abschlussbegegnung der Hinrunde von ganz besonderer Bedeutung ist, wird auch aus den Worten von Vödes Kapitän Jens Polutnik deutlich: „Wir sind alle heiß auf dieses Spiel, weil wir einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen können und bei einem Sieg sogar ein ausgeglichenes Punktekonto hätten. Damit hätte vor der Saison kaum jemand bei uns gerechnet.“

Meister muss immer wieder auf Ersatz zurückgreifen

Gerechnet hätte wohl auch kaum jemand damit, dass Münster als amtierender Meister in dieser Saison gegen den Abstieg spielt.

Allerdings hat man in der laufenden Saison immer wieder auf Ersatz zurückgreifen müssen, der sich in den meisten Fällen als nicht gleichwertig erwies.

Vöde tritt mit dem Stammsextett an

Diese Sorgen haben die Vöder nicht, die auch am Samstag wieder mit ihrem Stammsextett antreten werden.

Die Spieler freuen sich ganz besonders auf den gemeinsamen Restaurantbesuch zum Hinrundenabschluss, was Jens Polutnik so erklärt: „Normalerweise spielen wir um 18.30 Uhr und da unsere Spiele fast immer über vier Stunden gingen, hatten die Restaurants schon geschlossen. Deshalb hat es immer nur zu Fast Food bei McDonalds gereicht. Diesmal fangen wir eine Stunde früher an, und da werden wir es wohl noch in ein richtiges Restaurant schaffen.“

Fabian Stein (hier 2017 für Hiltrop an der Platte) wechselt zur Rückrunde zum TTC Ruhrstadt Herne II. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Verbandsliga: TTC Ruhrstadt Herne II – SuS Bertlich. Den dritten Sieg in Folge will der TTC Ruhrstadt Herne II am Samstag gegen SuS Bertlich einfahren (Ruhrstadtarena 18 Uhr).

Im letzten Spiel der Hinserie müssen die Ruhrstädter zwar auf Jasper Reinbothe verzichten, der aber durch Arthur Schemp gut vertreten wird.

Ruhrstadt II will den dritten Sieg in Folge

Der Vereinsvorsitzende ist, wie er selbst augenzwinkernd sagt, der Einzige, der im Doppel und Einzel in der ersten Mannschaft noch ungeschlagen ist. Das stimmt zwar, wird aber dadurch relativiert, dass er erst zwei Spiele mitgemacht hat.

Gegen Bertlich sollen auf jeden Fall zwei Punkte her, und das ist gegen den Drittletzten auch eine durchaus realistische Zielsetzung. Damit hätten die Ruhrstädter alle Möglichkeiten, in der Rückrunde noch ganz oben anzugreifen.

Fabian Stein kommt von Post Hiltrop

Die Aussichten dazu werden noch dadurch verbessert, dass die Mannschaft dann Verstärkung erhält.

Mit Fabian Stein vom Tabellenletzten Post Hiltrop kommt ein ehemalige Teamkollege von Tobias Maciejok dazu, mit dem die Qualität des Kaders noch einmal deutlich gesteigert wird und vielleicht sogar der Aufstieg in die NRW-Liga wieder in erreichbare Nähe rückt.