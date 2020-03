Herne/Wanne-Eickel. Sport in Coronazeiten: die örtliche Niederlassung von „Freestyle Fitness“ lädt auf ihrer Facebookseite zu Übungen zum Mit- und Nachmachen ein.

Das Jahr ist noch jung, die Neujahrsvorsätze noch einigermaßen frisch. Ganz oben auf der Liste mit den guten Vorsätzen steht jährlich das Fitnessstudio.

Doch selbst denen, die diesen Plan wirklich verfolgen wollten, macht das Coronavirus nun einen Strich durch die Rechnung.

Doch es gibt Abhilfe. Neben etlichen YouTube-Videos, die einem Übungen, Ernährungstipps und ähnliches bieten, zeigt auch ein Herner Fitnessstudio wie es möglich ist sich zu Hause fit zu halten.

Das Studio Freestyle-Fitness Herne bietet auf seiner Facebook-Seite in unregelmäßigen Abständen Videos und Livestreams zum Mit- und Nachmachen.

"Was könnte ich zu Hause machen?"

Leere Fitnessstudios sind derzeit ein gewohntes Bild. Die Unternehmen haben sich aber Alternativen für ihre Kunden einfallen lassen. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

„Das werden ganz kleine Basic-Videos sein zur Frage: was könnte ich zu Hause machen?“, erklärt Studioleiter Stefan Pollmann in einem kurzen Ankündigungsvideo. Gerade auf den physiotherapeutischen Bereich und die Körperregion Rücken werde eingegangen.

Während diese kurzen Übungsclips aus dem Partnerstudio in Unna kommen werden, wird es in Herne einmal pro Woche Livestreams geben, bei denen sich Interessierte Informationen über Training, Ernährung und „Wehwehchen“ abholen können. Diese werden ebenfalls über die Facebook-Seite angekündigt.

Über Ausbau des Angebots wird spontan entschieden

Die Idee für solche Videos, wie sie auch andere Studios in Corona-Zeiten anbieten, sei bereits kurz nach der angeordneten Schließung der Studios in Berlin aufgekommen, sagt Pollmann. Bis dies auch in NRW der Fall sein würde, wollte man allerdings nicht warten.

Inwieweit das Online-Angebot noch ausgebaut wird, entscheidet die Studioleitung spontan, je nachdem „wie das Angebot angenommen wird und wie wir erweitern können“, lautete Pollmanns Zwischenfazit.

Kunden erhalten eine Entschädigung

Während das Angebot über Facebook für jeden, der ein Konto hat, kostenlos ist, laufen die monatlichen Beiträge für die Mitglieder vorerst normal weiter. Doch Pollmann kann beruhigen: „Kurz- oder mittelfristig werden wir jeden Kunden entschädigen, indem wir einen Monat freistellen.“

Eine komplette Einstellung der monatlichen Beiträge würde das Studio in die Insolvenz führen. Aber auch so beziehe sich die Ausfallsumme, sollte es bei der Wiedereröffnung am 19. April bleiben, auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die ersten beiden Videos sind schon online

Die ersten beiden Trainingsvideos sind bereits abrufbar und laden zum Schwitzen in den eigenen vier Wänden ein. Das Prinzip scheint anzukommen. Kleine Übungen, wie Liegestütze oder Sit-ups, die manch einer vor lauter Gerätewahnsinn vielleicht schon ganz vergessen hat.

Einen schönen Nebeneffekt haben die Videos auch. Der Zuschauer bekommt nicht nur Ideen und Anregungen für das eigene Training zu Hause, sondern kann auch endlich mal den eigenen Trainer schwitzen sehen.

Einzig einen Facebook-Zugang und ein bisschen Willen braucht es nun, um sich in der aktuellen Corona-Zeit fit zu halten oder zu werden.

Die Videos und Anleitungen finden sich hier: facebook.com/FreestyleHerne