Firtinaspor Herne muss zum Ersten: Abwehr steht im Fokus

Herne. Die abwehrschwache Firtina muss zum souveränen Spitzenreiter Wacker Oberacstrop. Der Trainer des Gegners kennt sich in Herne aus.

Wacker Obercastrop - Firtinaspor Herne (15 Uhr, Erin-Kampfbahn). Schwieriger könnte die Aufgabe zum Hinrunden-Ende für Firtinaspor Herne nicht sein. Der Tabellensechste ist zu Gast bei Spitzenreiter Wacker Obercastrop, der sich bereits ein Polster von acht Zählern auf die Verfolger erarbeitet hat.

Aus den vergangenen vergangenen Partien holte das Team von Coach Aytac Uzunoglu, der vor einigen Jahren bereits in der Jugendabteilung von Westfalia Herne tätig war, starke 13 Punkte. Im gleichen Zeitraum erspielte sich Firtinaspor „nur“ fünf Zähler.

Kaya setzt die Niederlagen in Verhältnis zum Programm

„Doch wir haben gegen Spitzenteams wie Kirchhörde und Bövinghausen gespielt. Die Leistungen waren richtig gut, leider konnten wir gegen Wanne 11 daran nicht anknüpfen“, sagt Firtina-Coach Burhan Kaya. Dabei muss seine Mannschaft gegen den Tabellenführer die eigene Defensive stabilisieren.

In den vergangenen drei Spielen musste Keeper David Wassmann gleich elf Mal hinter sich greifen. Sollte sich Firtinaspor in der Abwehr weiterhin zahlreiche individuelle Fehler leisten, wird sich die beste Offensive der Liga am Sonntag nicht lange bitten lassen.

„Das muss endlich aufhören. Wir schlagen uns so selbst“, sagt auch Burhan Kaya.