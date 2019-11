Firtinaspor Herne - SV Wanne 11 (14.30 Uhr, Emscherstraße). Derbyzeit an der Emscherstraße! Die beiden Kunstrasenplätze von Firtinaspor und vom SV Wanne 11 liegen nur wenige hundert Meter Luftlinie voneinander entfernt.

„Wir hoffen aus diesem Grund natürlich auf viele Zuschauer, die sich dieses Derby angucken wollen. Wanne 11 bringt normalerweise immer zahlreiche Fans mit und wir müssen uns zu Hause auch nicht verstecken“, erwartet Firtina-Coach Burhan Kaya eine stattliche Kulisse an der Emscherstraße.

Sportliche Vorzeichen aktuell sehr unterschiedlich

Zwar trennen beide Teams in der Tabelle nur fünf Punkte, doch die sportlichen Vorzeichen sind aktuell sehr unterschiedlich. Firtinaspor konnte sich in den vergangenen Wochen gegen die Topteams der Liga aus Bövinghausen und Kirchhörde behaupten, Wanne 11 ist vor allem auswärts noch nicht in der Landesliga angekommen.

„Wir wollen endlich auch mal auf fremdem Platz gewinnen. Da kommt das Derby bei Firtina gerade richtig, denn es ist zudem unser letztes Auswärtsspiel des Jahres. Jedoch sind wir uns auch sehr bewusst, dass es eine ganz schwierige Aufgabe wird“, blickt Wanne 11-Coach Franko Pepe voraus.

Pepe kritisiert Chancenverwertung

Unter der Woche setzte sich sein Team im Kreispokal bei den Sportfreunden Wanne durch, jedoch mit einer Leistung, die den Coach nicht zufrieden stimmte: „Unsere Chancenverwertung ist derzeit einfach eine absolute Katastrophe. Das muss man auch mal so klar herausstellen. Wir gehen mit den Tormöglichkeiten viel zu fahrlässig um. Auch das Aufbauspiel sieht nicht so aus, wie ich es mir vorstelle“, sagt Franko Pepe.

Bis auf die langzeitverletzten Akteure hat er am Sonntag den kompletten Kader zur Verfügung, auch sein Gegenüber Burhan Kaya kann aus dem Vollen schöpfen, denn Mittelfeldspieler Yakub Kara ist wieder fit und wird sehr wahrscheinlich in die Startelf rücken.

„Ein schweres Spiel, bei dem wir viel Geduld haben müssen“

„Ich erwarte ein ganz schweres Spiel, bei dem wir Geduld haben müssen. Wir wollen natürlich wieder ein Spektakel anbieten, aber diesmal nicht so viele Gegentore kassieren“, lacht der Firtina-Coach.

„Wanne 11 hat eine gute Mannschaft zusammen, die nicht ohne Grund gegen Bönen einen Punkt geholt hat. Ein Derby hat jedoch sowieso immer seine eigenen Gesetze. Ich denke, dass sich die Zuschauer auf eine tolle Partie freuen dürfen“, sagt Burhan Kaya abschließend.

ETuS Wanne unterliegt Landesligist Obercastrop im Kreispokal

Im Krombacher-Kreispokalwettbewerb sind alle Halbfinalteilnehmer ermittelt. Nach dem DSC Wanne-Eickel und dem FC Frohlinde ist in dieser Woche der SV Wanne 11 (3:2 bei den Sportfreunden Wanne) in die Runde der besten vier gekommen.

Ausgeschieden ist B-Kreisligist ETuS Wanne durch eine 1:7-Niederlage gegen den Landesligisten SV Wacker Obercastrop. Den Ehrentreffer für den ETuS erzielte Driton Hamitaj.