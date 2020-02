Die Vorbereitungsprogramme der A-Kreisligisten sind weitestgehend abgespult. Soweit Regen und Wind dies zulassen, wird noch der Feinschliff vorgenommen. Am Wochenende steht dann der erste Meisterschaftsspieltag auf dem Plan. Der VfB Börnig wird dort als Tabellenzweiter ins Rennen gehen, hat dabei aber mit Abwehrschwierigkeiten zu kämpfen. Beim FC Marokko gab es einen Trainer- und mehrere Spielerwechsel.

VfB Börnig (2./28 Punkte)

An der Schadeburgstraße blickt man auf eine glänzende Hinserie zurück und nimmt deshalb als erster Verfolger hinter Spitzenreiter FC Castrop das Rennen wieder auf. Neben den neun Punkten Rückstand drücken dabei jedoch auch Personalsorgen etwas aufs Gemüt.

„In der Vorbereitung war personell schon der Wurm drin“, berichtet Trainer Jörg Kostrzewa. So muss etwa neben Sven Heintze (Knie) nun auch Kevin Hellke (Fingerbruch) zwischen den Pfosten passen. Zudem fällt mit Rico Gonzales und Luke Schillitz die Innenverteidigung aus. Doch Kostrzewa nimmt die Mannschaft in die Pflicht: „So fällt es natürlich schwer, wieder in die Vollen zu gehen. Doch jetzt müssen die Jungs Charakter zeigen. Das verlange ich auch von ihnen.“

Lokalsport Der Start nach der Winterpause Am kommenden Sonntag (16. Februar) ist in der Kreisliga A der erste Spieltag nach der Winterpause angesetzt. Sechs Spiele stehen dann im Kreis-Oberhaus auf dem Programm. Die Zweitvertretungen von Firtinaspor Herne und Frohlinde haben zunächst noch spielfrei. Der FC Castrop startet mit 37 Punkten zurück in die Saison, vor dem VfB Börnig (28) sowie RW Türkspor und DSC Wanne-Eickel II (jeweils 27). Am Tabellenende liegen zwei Castroper Vertreter: FC Frohlinde II (8) und Arminia Ickern (6).

Im bis dato so homogen und konstant agierenden Börniger Kader wurde unterdessen personell nichts verändert. Einzig der langzeitverletzte Niklas Martin stößt wieder genesen zum Team hinzu. Das Tor wird vorerst Alexander Knopp hüten, etatmäßiger Keeper der Börniger Zweiten. Und um eine Lösung für die Abwehr zu finden, hat Jörg Kostrzewa noch kurzfristig einen letzten Test verabredet. Am Donnerstag (19.15 Uhr) empfängt der VfB den Bochumer B-Ligisten Vorwärts Kornharpen.

FC Marokko (9./19 Punkte)

Dass es diesmal mit vielen Neuzugängen nicht direkt wieder mit einem Spitzenplatz klappen dürfte, davon war vor der Saison bereits auszugehen. Ein aktuell neunter Platz stellt beim FC jedoch auch niemanden zufrieden. Marokko-Chef Mustafa Mokhtari versucht es daher erneut mit einem neuen Trainer, um für einen Impuls zu sorgen.

Salih Sabo ist zu Beginn der Vorbereitung zum Voßnacken gestoßen und soll den FCM nun wieder nach vorne führen. „Wir haben in fünf Jahren dreimal um den Titel gespielt und haben es nicht hinbekommen“, blickt Mokhtari zurück. „Wir haben es immer wieder am Ende noch verspielt. Das hat auch mit Kondition zu tun.“ Der Ex-Trainer des RSV Holthausen hat sich deshalb verstärkt um Fitness bemüht. In der Rest-Saison soll er nun die neue Mannschaft formen.

Darüber hinaus hat es vier Spielerwechsel gegeben. Mounir Hafsi (Sportfreunde Wanne) und Ulas Bingöl (BV Herne-Süd) sind innerhalb der Stadt gewechselt. Murat Neziraj zog es nach Gelsenkirchen, Kamal Chahdi nach Dortmund. Neu hinzu kommen dafür Said Bartal (Spanien), Osama Esbai (Marokko), Abderrahmane El Idrissi sowie ein Spieler aus Peru. Zudem ist Mohamed Quaaka zurück im Training.

„Salih Sabo probiert nun erst einmal einiges aus. Es wird sicher noch bis März dauern, bis sich die Mannschaft eingespielt hat“, so Mustafa Mokhtari. „Das geht ja nicht mal eben.“ In der laufenden Saison soll es möglichst noch unter die Top-5 gehen. Und im nächsten Jahr heißt es dann wieder: Angriff.