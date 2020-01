ETuS Wanne untermauert seine Ziele mit Neuverpflichtungen

Das Fußballjahr 2019 ging in der Kreisliga B im Dezember mit zweieinhalb Spieltagen zu Ende. In unserem monatlichen Überblick haben wir alles Wichtige und interessante zusammengestellt und wagen zudem bereits einen kleinen Ausblick auf das anstehende Fußballjahr 2020.

ETuS Wanne krönt ein tolles Fußballjahr

Mit dem 3:1-Auswärtserfolg beim direkten Verfolger Zonguldakspor Bickern hat sich ETuS Wanne, Tabellenführer der Kreisliga B2, in die Winterpause verabschiedet.

„Es war ein absolut verdienter Sieg“, bilanzieren die Eisenbahner auf ihrer Facebook-Seite. Durch diesen Erfolg haben sie den Vorsprung auf den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga B2 auf fünf Punkte ausgebaut und bleiben weiterhin ungeschlagen.

Zudem haben sie ihre großen Ambitionen durch eine Neuverpflichtung untermauert.

Sportfreunde-II-Torgarant Yasin Ünal kommt zum B2-Tabellenführer

Yasin Ünal, in den vergangenen Jahren Torgarant bei der zweiten Mannschaft der Sportfreunde Wanne und mitverantwortlich für den letztjährigen Aufstieg in die A-Liga, schnürt ab sofort die Schuhe für ETuS.

„Es ist nicht selbstverständlich, trotz unserer aktuellen Platzierung, dass ein Spieler wie Yasin sich für unseren Verein entscheidet. Darüber sind wir sehr stolz und glücklich“, erklärt das Team von der Franzstraße.

Marcel Thimm kehrt zurück an die Franzstraße

Außerdem konnte der ETuS einen weiteren „alten Bekannten“ zu Beginn des neuen Fußballjahres zurückholen.

Marcel Thimm, der in der Jugend bereits an der Franzstraße spielte, kehrt zu seinem Ausbildungsverein zurück. Der Aufstieg in die A-Liga wird in dieser Saison nur über ETuS gehen.

Auch RSV Holthausen bastelt am Kader

Nach einer ordentlichen Hinrunde in der Kreisliga B1 will der RSV Holthausen auch im Fußballjahr 2020 richtig angreifen.

Mit Thomas Poersch, der zu Saisonbeginn noch beim FC Herne 57 tätig war, hat der Club zum Jahresbeginn einen neuen Trainer präsentiert.

Mit ihm wechseln auch zahlreiche ehemalige Holthauser zurück „auf Asche“. So konnten die Rasensportler unter anderem Christopher Rupieper verpflichten, der bereits für die Bezirksligisten SG Castrop und SG Herne 70 auf dem Platz stand.

Sven Rabe verstärkt Falkenhorst

Die DJK Falkenhorst Herne, im Moment Tabellensiebter der Kreisliga B2, konnte am vergangenen Wochenende beim Hallenturnier des SV Sodingen überzeugen.

Vor allem am Vorrunden-Samstag zeigten die Falken eine gute Leistung und besiegten erst das Bezirksliga-Team der SG Herne 70 verdient mit 4:1 und setzten sich in der Folge auch souverän gegen den FC Herne 57 durch.

Einen großen Anteil daran hatte Neuzugang Sven Rabe, der von der Sportvereinigung Horsthausen in der Winterpause zum Nachbarn wechselte. Der Stürmer traf nach Belieben und legte seinen Mitspielern die weiteren Treffer mustergültig auf.

Frühstart im Januar

Während es mit dem Spielbetrieb in der Kreisliga B offiziell erst am 16. Februar weitergeht, legen zwei Teams Ende Januar bereits einen Frühstart hin.

Die dritte Mannschaft von Firtinaspor Herne erwartet das Team der DJK Falkenhorst zum Nachholspiel am 26. Januar. Die Partie war im Oktober, beim Stand von 0:0 in der 40. Spielminute, abgebrochen worden. Das Flutlicht an der Emscherstraße war ausgefallen.

In der Kreisliga B1 muss vor dem offiziellen Start ebenfalls eine Partie nachgeholt werden. Am 9. Februar ist der FC Herne 57 zu Gast auf dem Rasenplatz von Victoria Habinghorst.