Eishockey im Revier: Jetzt den neuen Newsletter bestellen

Essen. Das Eishockey-Herz des Ruhrgebiets schlägt in der Oberliga.

Duisburg, Essen, Herne – das Eishockey-Herz des Ruhrgebiets schlägt in der Oberliga Nord. Für die Eishockey-Fans unter unseren Leserinnen und Lesern gibt es nun ein neues Angebot: Den Eishockey-Newsletter aus dem Revier.

Zweimal pro Woche bringen wir Sie in unserem Newsletter auf den neuesten Stand, was bei Füchsen, Moskitos und beim HEV ansteht – mit den aktuellen Spielberichten, Hintergrundgeschichten, Interviews und Analysen aus unseren Lokalsportredaktionen.

Eishockey-Newsletter-Start in der Derbywoche – und dann kommen die Playoffs

Die erste Ausgabe des Newsletters versenden wir am Mittwoch. Darin natürlich der Spielbericht zum nachgeholten Derby Essen gegen Duisburg am Dienstagabend – sowie einem exklusiven Ausblick aufs Wochenende.

Vor dem Spiel zwischen Essen und Herne am kommenden Freitag haben wir mit Lars Grözinger gesprochen – was der Angreifer über seinen Wechsel von Essen nach Herne Ende Januar sowie über die Unterschieden zwischen beiden Clubs sagt, lesen Sie zuerst im Eishockey-Newsletter. Und zwar bevor es in unseren Portalen und in der Zeitung steht, auch ohne kostenpflichtiges Abo.

Und danach nimmt die Saison ja erst so richtig Fahrt auf.

Mit namhaften Neuverstärkungen haben sich Herne und Duisburg in Stellung für die Playoffs gebracht. Beide Clubs fiebern den Ausscheidungsrunden entgegen. Unsere Redakteure und Reporter begleiten sie natürlich dabei.

Moskitos Essen: Alle Infos im Newsletter zu weiteren Entwicklungen

Die Playoffs könnten auch die Moskitos noch erreichen – wie es aber danach am Westbahnhof weitergeht, ist aktuell, Mitte Februar, unklar. Natürlich halten wir Sie auch bei diesem wichtigen Thema auf dem Laufenden. Und das immer aktuell in Ihrem Postfach.

