DSC Wanne-Eickel - FC Brünninghausen (15.15 Uhr, Kunstrasenplatz im Sportpark Wanne-Süd). Die witterungsbedingten Spielausfälle der letzten Wochen betrafen zwar auch den DSC Wanne-Eickel, doch da das Derby beim SV Sodingen bereits vor anderthalb Wochen nachgeholt werden konnte, ist der DSC aktuell nicht von weiteren Nachhol-Partien betroffen.

Dies soll für Coach Sebastian Westerhoff auch so bleiben, denn er möchte mit seinem Team nun schnell wieder in einen ordentlichen Rhythmus gelangen. Den Anfang macht dabei das Heimspiel Sonntag gegen den FC Brünninghausen, das wieder auf dem neuen Kunstrasenplatz im Sportpark Wanne-Süd stattfindet. Der Rasenplatz in der Mondpalast Arena ist weiterhin gesperrt.

DSC will schnell in den Rhythmus kommen

„Es wird Zeit, dass wir wieder einen Spielrhythmus reinbekommen. Wir sind von den Nachholspielen zwar nicht so betroffen, wie andere Mannschaften, aber es wird Zeit, dass es wieder richtig losgeht“, sagt der junge Coach.

Seinem Team attestiert er eine sehr starke Trainingswoche, in der sich jeder Akteur für die Startelf am Sonntag aufgedrängt hat. Neben Keeper Thorben Krol, der wegen seiner schweren Knieverletzung bekanntlich bis Saisonende ausfallen wird, muss Sebastian Westerhoff am Sonntag definitiv nur auf Bünyamin Karatas verzichten, der auch noch mindestens noch zwei weitere Partien ausfallen wird. Hinter den Einsätzen von Marvin Piechottka und Lukas Zieglmeir steht noch ein Fragezeichen.

„Meine Mannschaft konnte am vergangenen freien Wochenende noch mal richtig Kraft tanken. Diese wird sie aber auch brauchen, denn ab jetzt geht es wieder jeden Sonntag um wichtige Punkte“, weiß der DSC-Coach.

Klarer Hinspiel-Erfolg des DSC ohne Aussagekraft

Der FC Brünninghausen hat am vergangenen Wochenende, im Nachholspiel bei der Spvgg. Erkenschwick, eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Der ehemalige Herner Nachwuchsspieler Skandar Soltante erzielte in der Nachspielzeit den 1:0-Siegtreffer für Erkenschwick. Im Hinspiel setzte sich der DSC in Dortmund mit 3:0 durch, die Treffer erzielten dabei Dawid Ginczek (2) und Damian Bartsch.

„Doch auch da sind die Treffer erst spät gefallen. Dieses klare Ergebnis sagt nichts aus. Brünninghausen hat eine starke Truppe mit hoher Qualität in der Offensive. Ich denke nicht, dass sie uns direkt hoch anlaufen werden, sie werden wahrscheinlich kompakt stehen und dann über die schnellen Außenspieler auf Konter setzen“, erwartet Sebastian Westerhoff.

Deshalb legt er großen Wert auf eine gute Konterabsicherung und ein schnelles Umschaltspiel bei eigenem Ballgewinn. Dabei kommt es seinem Team gar nicht ungelegen, dass die Partie wieder auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Wanne-Süd ausgetragen wird. „Wir spielen lieber auf Kunstrasen als auf einem schlechten Rasenplatz. Mein Team will immer Fußballspielen und dies klappt auf Kunstrasen ganz gut“, weiß der DSC-Coach.