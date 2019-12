Gelsenkirchen. Der Angriff von Firtinaspor zeigte gegen Horst 08 zu wenig – am Ende mussten die Herner volles Risiko gehen und wurden bestraft.

Dritte Pleite in Serie für ungefährliches Firtinaspor Herne

Firtinaspor Herne hat das dritte Landesligaspiel in Folge verloren. Beim SV Horst-Emscher 08 setzte es am Sonntag eine glatte 0:3-Niederlage. Das Team von Burhan Kaya beendet das Fußballjahr 2019 auf dem neunten Tabellenplatz.

Auf dem Kunstrasenplatz in Gelsenkirchen waren die Gastgeber von Beginn an konzentrierter und druckvoller und gingen auch bereits nach sechs Minuten in Führung.

Von Firtinas Offensive kommt nicht viel

Aygün Köstekci verwandelte einen Elfmeter sicher und ließ Tayfun Kacar, der für David Wassmann im Firtina-Tor begann, keine Abwehrmöglichkeit. In den restlichen 40 Minuten der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams dann, die Partie spielte sich vornehmlich im Mittelfeld ab.

Horst-Emscher stand in der Defensive sehr kompakt und ließ so die starke Firtina-Offensive nie zur Entfaltung kommen.

Gleich zehn Gelbe Karten nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel dann deutlich hitziger. Viele Zweikämpfe wurden teilweise überhart geführt, so dass Schiedsrichter Christoph Fischer nach der Pause gleich zehn Karten verteilte.

In der Schlussphase löste Firtina-Coach Burhan Kaya die Defensive dann nach und nach auf, doch auch die Schlussoffensive seines Teams blieb, gegen stark verteidigende Gastgeber, blass. So gelangen dem SV Horst in den letzten fünf Minuten noch zwei Treffer, die das Spiel dann endgültig entschieden.

>> SO HABEN SIE GESPIELT:

SV Horst-Emscher - Firtinaspor Herne 3:0

Tore: 1:0 (6.), 2:0 (85.), 3:0 (88.).

Firtina: Kacar – Aksoy (30. Cantürk), Arlat, Tekin (46. M. Kaya), Avci – Yagci, E. Kaya (75. Altay), Aldirmaz, Fidan (46. Kara) – Ibrahim, Siala.