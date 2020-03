DSC Wanne-Eickel – FC Brünninghausen 1:1 (0:0). Der DSC Wanne-Eickel kam im Heimspiel gegen den FC Brünninghausen nicht über ein Unentschieden hinaus.

Durch den Punktverlust ist der Rückstand auf Spitzenreiter Finnentrop/Bamenohl, der sich zu Hause mit 2:0 gegen YEG Hassel durchsetzen konnte, wieder auf drei Zähler angewachsen.

„Am Ende ist das Unentschieden in Ordnung. Einsatz und Moral haben bei meiner Mannschaft gestimmt, spielerisch war das jedoch nicht wirklich gut. Es reicht einfach nicht, wenn man Dinge auf dem Platz nicht mit vollster Konzentration ausführt“, sagte DSC-Coach Sebastian Westerhoff.

Wanne hat zunächst nur wenig Raum für gefährliche Aktionen

In den ersten 45 Minuten neutralisierten sich beide Teams. Die Partie spielte sich fast nur im Mittelfeld ab. Brünninghausen überließ dem DSC zwar den Ball, stand in der Defensive aber sehr kompakt und gab den Wannern ganz wenig Raum für gefährliche Aktionen.

Die größte Chance hatten dabei sogar die Gäste, doch Davide Basile rettete für seinen bereits geschlagenen Keeper Niklas Simpson auf der Linie. Die einzige richtige Tormöglichkeit für den DSC hatte Nick Ruppert, dessen Kopfball jedoch nicht den Weg über die Linie fand.

Michen gleicht FCB-Führung schnell aus

In der Halbzeitpause gab Sebastian Westerhoff seinem Team dann neue Instruktionen mit auf den Weg, die jedoch bereits nach nur zwei Minuten hinfällig waren. Gäste-Spieler Florian Gondrum hatte auf der rechten Angriffsseite viel zu viel Platz, flankte in die Mitte, wo Patrick Trawinski nur noch den Fuß hinhalten musste und Brünninghausen in Führung brachte.

Doch dieser Treffer war wie ein „Hallo Wach“-Effekt für den DSC. „Nach dem Gegentor waren wir dann da und haben 20 Minuten lang richtig Druck gemacht“, sah auch Sebastian Westerhoff. Die erste richtig gute Möglichkeit hatte Johannes Engel, der von Damian Bartsch freigespielt wurde, jedoch mit seinem Schuss am guten FCB-Keeper Sven Kabath scheiterte (55.). Zwei Minuten später machte es Rene Michen dann besser.

Nach einem schnellen Haken im Strafraum stand er völlig frei, hatte jedoch auch Glück, dass sein Gegenspieler ausrutschte, und schob den Ball überlegt in die rechte Ecke.

Dem DSC Wanne-Eickel lief die Zeit davon

Doch die Wanner wollten mehr. Dawid Ginczek stand am linken Strafraum-Eck völlig frei, nahm Maß, doch sein Schuss wurde von Keeper Sven Kabath noch aus dem Winkel gekratzt (60.). Auch in der Folge war der DSC, immer wieder angetrieben von der Achse Davide Basile, Sven Preissing und Damian Bartsch, spielbestimmend, doch Brünninghausen fand so langsam die defensive Stabilität wieder.

Dem DSC lief die Zeit davon, der FCB verlegte sich mehr und mehr auf das Konterspiel, hatte dabei auch einige gute Möglichkeiten, jedoch fehlte der letzte Pass, so dass es für Niklas Simpson im DSC-Tor nicht mehr gefährlich wurde.

Doch auch sein Gegenüber musste in der Schlussphase nicht mehr wirklich eingreifen. „Am Ende ist das Unentschieden in Ordnung. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, doch auch die Gäste waren immer gefährlich. Wir müssen einfach zusehen, dass wir unsere Vorgaben auf dem Platz wieder hundertprozentig umsetzen“, bilanzierte Sebastian Westerhoff abschließend.

Tore: 0:1 (47.), 1:1 Michen (55.).

DSC: Simpson; Engel, Basile, Füllgrabe, Engel (84. Schäfer) – Preissing, Kampmann (53. Derwish), Ruppert (73. Robert), Bartsch, Michen – Ginczek.