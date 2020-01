DC Desperados Herne schafft den Klassenerhalt

Die Herner E-Dart-Bundesligisten des DC Desperados haben am letzten Doppelspieltag der Saison den Klassenerhalt klar gemacht und können sich über die beste Bundesligaplatzierung ihrer Geschichte freuen.

Gegen Black Knights Büren und Nicht Mit Uns Minden ging es für die Desperados allerdings zuerst mal um den Klassenerhalt.

Erster Schritt gleich im ersten Spiel des Wochenendes

Die Herner hatten mit zehn Punkten die bessere Ausgangsposition gegenüber den beiden Schlusslichtern mit jeweils sieben Punkten auf dem Konto.

„Wir wussten, dass wir sehr schwere Spiele vor uns haben, es aber komplett in der eigenen Hand haben“, fasste DC-Kapitän Robin Hyna die Ausgangslage zusammen.

Bislang bester Spieltag der Herner in der Bundesliga

Bereits im ersten Spiel gegen Minden machten die Desperados den ersten Schritt Richtung Klassenerhalt. Beim 16:4 zeigten die Herner ein weitestgehend fehlerfreies Spiel.

Nach einer kurzen Schwächephase in der zweiten Partie gegen Büren konnten die Desperados am Ende einen relativ ungefährdeten 17:3-Sieg mit nach Hause bringen. „Für uns war es wohl, vom Kollektiv her, der beste Spieltag, den wir je hatten“, zeigte sich Hyna euphorisch.

Der DC Desperados konnte sich durch die beiden Siege zum Saisonabschluss mit 16 Punkten sogar noch auf den fünften Rang vorschieben („Persönlicher Bestwert“) und können für eine weitere Saison in der Bundesliga NRW-Nordwest planen. Trotz des guten Abschneidens steht auch dort wieder der Klassenerhalt als Ziel im Raum.