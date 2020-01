Das 0:1 gegen Hamm war gut – aber Wanne 11 will mutiger sein

Zwei anspruchsvolle Gegner hatte Franko Pepe für den Fußball-Landesligisten SV Wanne 11 ausgesucht – mit dem ersten Auftritt konnte er schon zufrieden sein.

Am Donnerstagabend hatten die Elfer das Schlusslicht der Oberliga Westfalen, die Hammer Spielvereinigung zu Gast an der Hauptstraße. Beim Debüt des neuen Trainers Steven Dengelmann, der in Hamm Rene Lewejohann ablöste, setzte sich der Oberligist am Ende mit 1:0 durch.

Wanne 11 zeigt klare Steigerung im Vergleich zum 0:5

„Es war ein guter Test mit wenigen Tormöglichkeiten. Der Einsatz hat gestimmt und taktisch hat sich meine Mannschaft auch an die Vorgaben gehalten. Die Leistung war deutlich besser als beim 0:5 in Weitmar“, war Franko Pepe, Coach des SV Wanne 11, nach der Partie zufrieden.

Die größten Chancen für sein Team hatten Torben Reimann nach einer Standardsituation und Ali Al Hussein, dessen Schuss im letzten Moment geblockt wurde.

Pepe: „Haben gut dagegen gehalten und uns teuer verkauft“

„Alle Spieler haben ihre Einsatzzeit bekommen und ihre Sache auch gut gemacht. Leider mussten wir vor der Partie noch kurzfristig auf zwei Positionen tauschen, aber dies hat meine Mannschaft auch gut verarbeitet. Wir haben gegen ein Team, das zwei Klassen höher spielt als wir, gut dagegen gehalten und uns teuer verkauft“, so Franko Pepe.

Die gleiche Leistung möchte der Coach auch am Sonntag sehen, wenn sich die SG Welper um 16.30 Uhr an der Hauptstraße vorstellt.

Tabellenführer der Bezirksliga soll eine echte Prüfung werden

„Welper ist Tabellenführer der Bezirksliga-Gruppe 10 und hat eine richtig gute Mannschaft, die uns auf jeden Fall stark fordern wird“, hat der Coach der 11-er großen Respekt vor dem morgigen Gegner.

Dabei möchte er von seiner Mannschaft aber deutlich mehr Offensivdrang sehen, als in den bisherigen Vorbereitungsspielen, in denen sie deutlich zu wenige Torchancen herausspielte.

„Uns fehlt etwas die Durchschlagskraft in der Offensive. Dieses Manko zieht sich auch durch die Saison. Wir wollen am Sonntag das Spiel kontrollieren und dann auch im Angriff mutiger agieren. Es wäre schön, wenn wir vorne auch mal ein paar Tore machen“, gibt Franko Pepe die Marschroute aus.