Herne/Wanne-Eickel. Noch drei Spieltage (und einige Rechnerei) stehen an in den Tennis-Westfalenligen für die Teams des TC GW Herne und des TC Parkhaus Wanne.

Damen des TC Parkhaus Wanne-Eickel stehen unter Druck

Drei Spieltage stehen in den Tennis-Westfalenligen noch aus, und langsam beginnt das große Rechnen.

Ein Mittelfeld gibt es nicht, wer nicht um die Meisterschaft mitspielt, kämpft um den Verbleib in der höchsten Spielklasse.

Spannung in Achterfeldern mit drei Absteigern

Bei drei Absteigern aus einem Achterfeld wird es bis zum Ende spannend bleiben.

Das gilt auch für beide heimischen Damenteams. Der TC Grün-Weiß Herne liegt nach einer bislang sehr starken Saison mit 5:3 Punkten auf dem vierten Platz.

Die Damen des TC Parkhaus Wanne-Eickel sind durch die 2:4-Niederlage gegen Deuten mit jetzt 3:5 Punkten erstmals auf Abstiegsrang sechs abgerutscht.

Grün-Weiß-Damen zuversichtlich vor dem Restprogramm

Voller Zuversicht dürfen die Grün-Weißen auf das Restprogramm blicken. Sie empfangen an diesem Samstag um 15 Uhr an der Vinckestraße den TC Blau-Weiß Halle II, der noch ohne Punkt am Tabellenende klebt.

Wenn sie das Schlusslicht nicht auf die leichte Schulter nehmen und ihre Normalform bringen, sollten die Hernerinnen beide Punkte zu Hause behalten und damit einen großen Schritt hin zum Klassenerhalt schaffen.

Beim Tabellenvorletzten in Bielefeld könnten Anastasia Meglinskaya und Co. dann am nächsten Spieltag auch rechnerisch alles klar machen.

Verzwickte Situation fürs Damenteam des TC Parkhaus

Deutlich verzwickter ist die Situation für die TCP-Damen, die an der Reichsstraße auf den TC Union Münster II treffen (Sa., 15 Uhr).

Der TC Union schlägt im Sommer in der 2. Bundesliga auf und verfügt über einen großen Kader, aus dem im Winter bequem zwei starke Viererteams gebildet werden können.

Das zeigt sich auch an der Tabelle, wo die Zweitvertretung mit 5:3 Punkten auf Rang drei geführt wird.

Um gegen diesen Gegner zu bestehen, muss bei den TCP-Ladys schon alles passen.

Mindestens ein Unentschieden sollte aber her, um bis zum letzten Spiel gegen BW Halle im Rennen zu bleiben.

Wanne-Eickeler Herren können letzte Zweifel beseitigen

Wesentlich besser sieht es für die Herren des TC Parkhaus aus. Sie liegen mit 6:2 Punkten auf Rang zwei und haben den Klassenerhalt mehr oder minder schon in der Tasche.

Letzte Zweifel können sie an diesem Samstag ab 17 Uhr beseitigen, wenn sie bei TC GW Paderborn nicht verlieren. Die Gastgeber haben wie drei andere Teams jeweils 3:5 Punkte auf dem Konto und brauchen jeden Zähler, um die Liga zu halten.

Weitere Spiele in der Westfalenliga: VfL Gladbeck – TC Parkhaus Damen 50 (So., 16 Uhr); TC Parkhaus Herren 40 – VfL Tennis Kamen (So., 10 Uhr); TC St. Mauritz Münster – TC GW Herne Herren 60 (Sa., 16 Uhr).