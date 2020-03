Dieser Donnerstag, 12. März 2020, wird den Sportlern lange im Gedächtnis bleiben – auch in Herne und Wanne-Eickel. Die Nachricht vom vorzeitigen Saisonende des Herner EV war gerade mal einen Tag alt, da folgten die nächsten Absagen wegen der Lage rund um das Coronavirus.

So ist nun auch die Saison für den Herner TC vorzeitig beendet. Das Spiel gegen den USC Eisvögel Freiburg findet nicht statt.

Wolfgang Siebert, den HTC-Präsidenten, hat die Nachricht von Seiten der DBBL gar nicht mehr überrascht. Schon einige Tage vorher, so Siebert, habe er mit HTC-Mannschaftsarzt Patrick Seidl gesprochen: „Er hat mir zu den Maßnahmen gegen das Coronavirus gesagt: entweder man macht die Dinge ganz oder gar nicht.“

Ganz oder gar nicht? Die DBBL entscheidet sich für „ganz“

Die DBBL hat sich für „ganz“ entschieden. Der Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga der Damen ist ab sofort beendet. Das Final Four der DBBL am 21./22. März in Keltern ist ebenfalls abgesagt.

Wie der Herner EV, der sich nach ersten Berechnungen nun vor einem großen Finanzierungloch sieht, stellt auch Wolfgang Siebert für den Herner TC zum vorzeitigen Saisonende fest: „Das hat auch für uns Auswirkungen.“ Welche genau, müsse der Verein jetzt noch abwarten.

Trainer Marek Piotrowski bleibt auch zur kommenden Saison

Aber klar ist: der HTC wird sich bald mit der neuen Saison in der DBBL beschäftigen. Das, so Wolfgang Siebert, werde Marek Piotrowski übernehmen, der auch in der kommenden Saison Trainer des Herner Bundesligateams bleiben werde.

Auch die weiteren Mannschaften des HTC lassen den Basketball ruhen: der WBV hat den Spielbetrieb bis auf Weiteres ausgesetzt.

Weitere Absagen von Spielen und Veranstaltungen sind seit diesem Donnerstag bekannt. Der MGC Wanne-Eickel, in diesem Jahr Ausrichter des Nations Cup und der Weltmeisterschaft im Minigolf, behält die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Blick.

Hier ein Überblick über weitere Sportarten und Veranstaltungen.

Sportgala

Die Sportgala der Stadt Herne, für diesen Freitagabend vorgesehen, fällt aus – auch wegen einer stetig steigenden Anzahl an Absagen, wie die Stadt Herne mitteilt.

Ein geeigneter Ausweichtermin für die Ehrung der Herner/Wanne-Eickeler Sportler des Jahres 2019 wird gesucht.

Handball

Auch die Handballer reagieren auf die „Corona-Krise“. Aufgrund der aktuellen Lage sind nicht nur bis auf Weiteres alle Veranstaltungen, Sitzungen und Maßnahmen des Handballverbandes Westfalen abgesagt.

Sondern der Jugendspielbetrieb der Handballer in Westfalen ist seit Donnerstag, 12. März eingestellt. Und der Spielbetrieb der Erwachsenen ruht bis auf Heiteres, also fallen auch die Spiele der Herner und Wanne-Eickeler Mannschaften ab diesem Wochenende aus. Spätestens zum 19. April will der HVW über einen möglichen weiteren Spielbetrieb und die Saisonwertungen in den Ligen entscheiden.

Jazz/Modern Contemporary

Die für diesen Samstag und Sonntag in der Westringhalle vorgesehenen Tanzturniere des Herner TC werden abgesagt, teilte die Stadt Herne mit.

Dart

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen hat sich der Dartclub Wanner Füchse als Veranstalter zu einer Verschiebung des für den 20. März im Hertener RevuePalast geplanten Dart-Benefizturniers entschlossen. Der neue Termin steht noch nicht fest.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Das Turnier soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Open Sundays

Wegen der Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus werden die nächsten für März geplanten „Open Sundays“ in den Grundschulen Freiherr-vom-Stein und Kunterbunt verschoben, teilt Petra Herrmann-Kopp mit.

Sie ist die Projektkoordination und Pädagogische Leiterin des SportBildungswerks Herne im Stadtsportbund.

TV Wanne 1885

Die Taekwon-Do Abteilung und die Handball-Abteilung des TV Wanne 1885 setzen bis auf Weiteres den Trainingsbetrieb aus.

Vorsitzender Burkhard Ladewig: „Des Weiteren habe ich eine Empfehlung an alle Abteilungsleitungen ausgesprochen, sich dieser Entscheidung anzuschließen. Wir möchten unsere Mitglieder durch diese Entscheidung präventiv schützen.“