Herne/Wanne-Eickel. Fußball-Landesligist Firtinaspor Herne ist auf Trainersuche. Der bisherige Coach, Burhan Kaya, hat am Wochenende sein Amt niedergelegt.

Während des spielfreien Wochenendes in der Landesliga hat Burhan Kaya, Trainer von Firtinaspor Herne, sein Amt niedergelegt.

Der engagierte Coach wollte dies bereits vor drei Wochen tun, hat dies jedoch, auf Bitten des Firtina-Vorstandes, noch mal überdacht und die Arbeit an der Emscherstraße für einige Zeit fortgesetzt.

„Übereingekommen, dass es besser ist, sich zu trennen“

„Am Ende der letzten Woche haben wir uns dann zusammengesetzt und noch mal gemeinsam in Ruhe über die aktuelle Situation gesprochen. Dabei sind wir übereingekommen, dass es besser ist, sich zu trennen“, erklärt Burhan Kaya, der jedoch über die konkreten Gründe keine Auskunft geben wollte.

„Ich bin immer jemand der lieber nach vorne schaut. Ich habe gemerkt, dass die Arbeit keinen Sinn mehr gemacht hat und auch meine Gesundheit darunter litt“, so der ehemalige Coach weiter.

Nachfolger soll in dieser Woche vorgestellt werden

Firtinaspor steht aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz der Landesliga und hat zwei Zähler Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz, jedoch mindestens zwei Spiele weniger ausgetragen als die Konkurrenz.

Ein neuer Trainer soll noch bereits in dieser Woche vorgestellt werden und auch am kommenden Sonntag, im Derby bei der Sportvereinigung Horsthausen, erstmals auf der Bank sitzen.

„Ich wünsche dem Verein alles Gute für die Zukunft und der Mannschaft natürlich viel Erfolg für die restliche Saison. Mein Dank geht zudem an den Vorstand von Firtinaspor, der mir in jeglicher Situation den Rücken gestärkt hat“, so Burhan Kaya abschließend.