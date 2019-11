Sechs von sieben Teilnehmern der BSG Herne haben die Qualifikation zur Teilnahme an der Landesmeisterschaft geschafft.

Allzu viele Spieler hatten sich am Samstagmorgen nicht an den Scherebahnen in der Sporthalle Wanne-Süd eingefunden. Ein paar hatten krankheitsbedingt absagen müssen, andere hatten die Quali schon in der Tasche und schliefen daher wohl lieber aus.